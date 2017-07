Cáceres no perdonará a la Junta los intereses de demora y el recargo de la deuda de 2,2 millones El servicio jurídico del Ayuntamiento estudiará si cabe interponer recurso contra el Protocolo firmado EUROPA PRESS Jueves, 27 julio 2017, 16:31

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha señalado este jueves que no va a renunciar ni a los intereses de demora ni al recargo por apremio de la deuda que tiene la Junta de Extremadura con el consistorio, la cual asciende a 2,2 millones de euros.

Así lo ha señalado el portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafael Mateos, tras referirse al Protocolo General de Actuación que se ha firmado entre la Junta de Extremadura y el Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (Oargt) de la Diputación de Cáceres.

El objeto de este protocolo es articular un mecanismo de pago de las deudas que tiene la Administración Autonómica con las entidades locales de la provincia de Cáceres (4,3 millones de euros). Concretamente tiene como objetivo articular el pago en cinco años del total de la deuda que tiene la Administración Autonómica.

Según ha explicado Mateos, este protocolo es una "mera declaración de intenciones" en el que no se ha contado "para nada" con el Ayuntamiento de Cáceres, y que desde el equipo de Gobierno se considera que es "lesivo" para los intereses de la ciudad, ya que el citado Protocolo "contempla el abono de la principal deuda que tiene la Junta con el consistorio cacereño pero no contempla el pago de los intereses de demora y el recargo por apremio". "No se vela por los intereses de la ciudad de Cáceres", ha recalcado el portavoz del equipo de Gobierno.

Por este motivo, ha dicho que, en la Junta de Gobierno celebrada este jueves, se ha llegado a un acuerdo de no renunciar ni a los intereses de demora ni a los recargos de apremio que debe la Junta a la ciudad de Cáceres.

Asimismo, pide al Oargt de la Diputación de Cáceres el "estricto" cumplimiento de las "obligaciones" que tiene contraídas con el ayuntamiento y ha manifestado que la Diputación de Cáceres ha estado "más pendiente" de ayudar a la Junta que de ayudar a los municipios.

"Nos ha llamado la atención que siendo el ayuntamiento con el que más deudas tiene la Junta de Extremadura, ni siquiera se nos haya consultado por parte del Oargt sobre la conveniencia e idoneidad de este protocolo", ha dicho Mateos. "Lo que no puede ser es que la Junta tenga un trato privilegiado", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en que no comparte este Protocolo y que se ha puesto en contacto con el Servicio Jurídico del ayuntamiento por si se puede prestar algún tipo de recurso para no renunciar ni a los intereses ni a los recargos de apremio.

En relación a este asunto, el portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha indicado, en rueda de prensa, que es un "ejemplo" del "favoritismo" que tiene la Diputación de Cáceres con la Junta de Extremadura "perjudicando" y "agraviando" a los ayuntamientos de la provincia que, según Aguilera, "deberían ser sus verdaderos protagonistas", ya que según explica Aguilera, este Protocolo se inicia a solicitud de los ayuntamientos de la provincia, que vienen reclamando que se cobre esa deuda a la Junta, y sin embargo, indica, el Oargt "negocia con la Junta a espalda de los ayuntamientos".