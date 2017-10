Cáceres Blues despide con éxito su VIII edición 00:41 La Plaza de Santa María durante el concierto de Shirley Davies y The Silverbacks. :: jorge rey REDACCIÓN CÁCERES. Domingo, 8 octubre 2017, 10:38

Noche prácticamente veraniega para despedir la octava edición del Festival Internacional Cáceres Blues, que se ha desarrollado desde el pasado jueves. El público abraza con fruición esta cita que se celebra en la Plaza de Santa María principalmente, con conciertos en El Corral de las Cigüeñas. La tarde de ayer pudo verse en este bar a The 44 Dealers, una banda madrileña nacida en 2007.

A las ocho y media arrancaron los conciertos en Santa María. Primero fue el turno de Shirley Davis y The Silverbacks, una interesante propuesta de southern soul y afro-soul con una carismática vocalista.

Otra mujer poderosa, Lindsay Beaver, subió a este escenario junto a su banda, The 24th Street Wailers. Rock and soul, punk y blues fueron el menú de esta formación, que, después de Cáceres, hoy mismo actúa en la sala Clamores de Madrid. Para terminar, el músico portugués Messias and The Hot Tones puso el broche con su voz y su guitarra.

El Festival Internacional Cáceres Blues confirma su idilio con la ciudad y con la Plaza de Santa María, un lugar que, tras su «descubrimiento» para la música, han utilizado otras propuestas culturales de la ciudad.