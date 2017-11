Ir en Cáceres de la amargura a la gloria dando sólo un paso

Me di cuenta de que el viejo periodista Sanjosé era excesivamente supersticioso cuando una mañana de domingo paseaba por la Ciudad Monumental. Andaba ensimismado viendo los palacios de canela cuando le vi de frente. Vi como se echó las manos a la cabeza y me grito:

–Pero... ¡¿Qué haces, desgraciado?!

–¿Yo? Nada.

–Pero... ¿no te das cuenta de que estás en la calle de la Gloria y te vas a meter, como si nada, en la calle Amargura? No, hombre, no. Eso no se puede hacer. Hay que ir siempre de la calle Amargura a la de la Gloria y nunca al revés, porque te puede pasar cualquier desgracia. Menos mal que te he visto.

Y el compañero me cogió de la mano como si fuera un niño, y sin hacer caso a mis reproches, hizo que retrocediera en mis pasos para no entrar en la calle Amargura.

– Pero... ¡si quiero ir a la Plaza de Santa María! – Protesté.

–Pues, ¡hala! Ya estás en la calle Tiendas. Ahí enfrente está Santa María. Y para otra vez mira por donde andas, ¡qué eres un insensato!

El palacio de Carvajal en la calle Amargura. :: / J.R.

Y allí me dejó mientras él se iba a su casa en la Plaza de Santiago. Nunca hasta entonces me había dado cuenta de la existencia de estas dos raras calles y lo fácil que es en Cáceres, pasar de la amargura a la gloria o de la gloria a la amargura, dando un único paso.

Paseando por la calle de la Gloria. :: / JORGE REY

Pregunte por el origen del nombre de estas dos calles. De la calle Amargura me dieron dos versiones. La que parece más fiable es que en Cáceres, cuando no había más población que la que entraba en la zona amurallada, la gente de linaje se enterraba dentro de la iglesia de Santa María (convertida hace poco más de 50 años en concatedral), y la gente del vulgo se enterraba fuera de la iglesia, preferentemente rodeando el ábside del templo, frente al Palacio de Carvajal. Por esta calle era normal ver a gente llorando, despidiendo a los seres queridos y por eso pasó a llamarse de la Amargura. También había enterramientos rodeando las iglesias de Santiago, la de San Mateo y la de San Juan, y casi siempre que se hacen obras en el suelo de los alrededores de estas iglesias encuentra algún que otro viejo hueso. En la iglesia de San Juan, en un sillar del templo que está en la esquina con la Plaza del Doctor Durán, está grabada una inscripción que recuerda que fue un cementerio, y también hay otra grabada en un sillar de la iglesia de San Mateo en la esquina de la calle del Sol.

La unión de las dos calles. :: / JORGE REY

El otro origen del nombre de la calle Amargura es una leyenda que ha recuperado César García, el escritor y poeta que fue jefe de la Policía Local de Cáceres. Se asegura que en el siglo XV en esa calle había un prostíbulo regentado por la señora Lola, que presumía de ser mujer de palabra. Una noche llamó a la puerta de la mancebía un joven que pedía que le escondieran porque le estaba buscando la guardia por haber matado a otro joven, de una cuchillada, en una pelea. Lola le dio su palabra de que no le delataría y que le escondería esa noche. Fue poco después cuando se enteró de que el muerto era su único hijo, al que quería mucho. Llegó la guardia preguntando por el criminal, pero Lola no le delató. Al día siguiente dejó irse al joven cumpliendo su palabra, pero nadie le quitó la honda amargura que le invadió, a ella y a su calle.

Precisamente hace diez años esta leyenda sirvió como argumento para hacer un corto dirigido por Julián Franco Lorenzana, en donde contaba la historia el actor Vicente Rodríguez, en su papel de ciego, Lola era representada por B. Dada y el criminal por JC Corrales. El corto está en YouTube, siendo muchos los cacereños conocidos que aparecen en el mismo, como el fotógrafo Jorge Rey.

De la estrecha y corta calle de la Gloria poco he encontrado, salvo lo escrito por Francisco Acedo en su libro ‘Cáceres. Paseo por la eternidad’, en donde señala que esta vía aparece denominada, en documentos antiguos, como la calle de Pedro Topete, «por estar situada en ella uno de los solares más desconocidos de Cáceres, el de los Topete, familia vieja que pasó a Alcántara y que entroncó con los Ulloa del Castillejo». De lo que debió ser una casa palacio queda como resto la portada de la entrada, de medio punto.

Sanjosé siempre iba a su casa de la Plaza de Santiago pasando por la calle Amargura y luego por la calle de la Gloria, pero nunca, nunca, se le veía hacer el camino a la inversa.

Donde también se le solía ver, aunque decía que era agnóstico, era en la iglesia de San Mateo. La razón: que allí hay un cuadro que aseguraba que le traía suerte.

08:22 Vídeo. JC. Corrales en el corto de la calle Amargura / R.

Es un curioso óleo que está en la primera capilla a la izquierda, una vez que se traspasa la entrada de la iglesia. Es El Cristo de la Encina, pintado por no se sabe quién en la segunda mitad del siglo XVIII. Se realizó por encargo de Pedro Topete y Barco (precisamente el que vivió en la calle de la Gloria) y su mujer Francisca Cayetana Ulloa, que dispusieron su enterramiento en esta capilla en 1753.

Andrés Ordax escribió que el cuadro cuanta la leyenda de lo que le ocurrió al cacereño, natural de Ceclavín, José Sánchez de Bustamante, cuando vivía en México y quiso convertir al cristianismo a dos hermanos indios: «El menor pronto accede a la conversión, pero no así el mayor, que queda prendado, sin embargo, de la hija del indiano. Al saber que su hermano había recibido el bautizo, monta en cólera y se dirige armado con un hacha a la tumba donde reposaban los restos de la esposa del ceclavinero, empezando a descargar golpes sobre el árbol de la cruz, símbolo de los dogmas cristianos. Pero del tronco lacerado surgen unos pies atravesados por un clavo, chorreando sangre, y después llagas y unas rodillas ensangrentadas. Al tiempo una luz fulgurante envolvió a Tupac, que así se llamaba el indio, que al levantar los ojos vio pendiente del árbol la figura del Crucificado. Cayendo de hinojos ante él se convirtió y pidió el bautismo».

Cuando se murió Sanjosé, su amigo el fotógrafo Guinea me dijo que le había visto y que quería hablar conmigo, que me esperaba al atardecer en la iglesia de San Mateo. Allí le vi, mirando su cuadro, como tantas veces. Se volvió con una sonrisa y balbuceé.

– ¿Cómo estás?

– Muy bien. Estoy en la Gloria, ya te dije que era muy importante ver por dónde camina uno en la vida. ¡Ándate con ojo por las calles de Cáceres!

Por eso a mí no me verás nunca, nunca, ir de la calle de la Gloria a la Amargura. ¡Cualquiera no!