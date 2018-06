Cáceres tiene abiertas desde hoy todas sus piscinas públicas Los primeros bañistas inauguraron la temporada este pasado miércoles en el Camping . :: LORENZO CORDERO A las de la Mejostilla y el camping, ya en funcionamiento, se suman las demás con jornada gratuita en las municipales J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 15 junio 2018, 08:05

Cáceres levanta la veda a los bañistas. La mayoría de las piscinas municipales de la capital, como son las de San Jorge, Parque del Príncipe, Valdesalor y Aldea Moret, iniciarán su actividad a partir de hoy viernes y la de Cáceres el Viejo ya lo hizo ayer.

Esta última, que tradicionalmente es la primera en abrir sus puertas y que en un principio debía estar en funcionamiento desde inicios de la pasada semana, se vio obligada a retrasar la apertura efectiva a causa de las inclemencias meteorológicas, después de realizar un acto formal para dar el pistoletazo de salida a la campaña veraniega.

Para la jornada de hoy el Ayuntamiento ha programado día de puertas abiertas, por lo que el acceso a las piscinas será gratuito.

Los precios se mantienen en 1,50 euros para niños y dos para los adultos todos los días laborables

Para el resto del verano -hasta el 9 de septiembre- los precios se mantendrán respecto al ejercicio anterior. La cuantía diaria será de 1,50 euros para niños -entre cuatro y 13 años- y mayores de 65 años los días laborables, así como de dos euros los festivos. Los adultos abonarán dos euros los días laborables y 2,50 euros los festivos. Los interesados también podrán adquirir abonos de diez baños por un precio de 16,5 euros o para toda la temporada por 120 para adultos. En el caso de los niños, los abonos tendrán un precio de 12,5 y 90 euros respectivamente.

La piscina del camping, de titularidad pública pero de gestión privada, abrió el pasado miércoles. Hoy lo hará también Guadipark, con idéntica figura de gestión, así como la piscina de la Ciudad Deportiva, dependiente de la Junta.

La temporada de baño trae en esta ocasión novedades en materia de accesibilidad, como la protagonizada en el complejo deportivo Agustín Ramos Guija, situado en Cáceres el Viejo. Y es que el vaso principal cuenta ya con una silla destinada a las personas con movilidad reducida. Este mecanismo, que ya existe en el Parque del Príncipe, se prevé colocar también en la piscina de San Jorge.

Todas las instalaciones municipales contarán este verano con servicio de biblioteca. En el caso de las piscinas del Parque del Príncipe y de Cáceres el Viejo, los fines de semana se desarrollarán actividades infantiles.

Durante los últimos días los operarios de Conyser, concesionaria del servicio de las cinco piscinas municipales, se afanaban en ultimar todos los detalles en las diversas instalaciones para que los usuarios se encuentren todos los servicios en perfecto estado de revista. Es el caso del Parque del Príncipe, que registró un gran trasiego en la recta final de esta semana. Mientras el robot aspirador limpiaba de impurezas el fondo de los vasos, otros trabajadores ejecutaban las últimas actuaciones de albañilería para colocar las duchas, al igual que también se repasaba la superficie del césped para obtener una altura óptima. A su vez, los operarios también hacían hincapié en la revisión de todo tipo de dispositivos, así como en la colocación de toldos para crear zonas de umbría artificial.

No solo las piscinas y sus anejos eran en las últimas horas campo de probaturas antes del estreno oficial. También las cafeterías que darán servicio a los usuarios comenzaron en los últimos días su particular puesta a punto.

«A mí me gusta empezar siempre con unos días de preparación antes de que se abra la piscina para tener un poco de rodaje, pero este año con el mal tiempo ha sido imposible. De todas formas, nosotros abrimos esta vez al menos un día antes para que los camareros y los cocineros puedan ir haciéndose con la ubicación de todas las cosas», explicaba a este periódico José Luis Gómez, concesionario del servicio de hostelería de la piscina del Parque del Príncipe. En total, en este caso en particular será una plantilla de ocho personas la que preste servicio durante todo el verano a los usuarios que quieran tomar un refrigerio. Una oferta extensible no solo al horario de apertura de la piscina, sino también por la noche.