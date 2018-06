Los cacereños se vuelcan sin reservas con su Feria de San Fernando

Los cacereños ya han calentado motores para disfrutar hoy del día grande de la Feria de San Fernando 2018, un día en el que se espera que el recinto ferial se llene de miles de personas dispuestas a disfrutar, lo mejor que se pueda, de la mayor fiesta de la ciudad de Cáceres.

Ayer fue jornada especial, al ser día festivo en la ciudad. Tanto la feria del centro como la del recinto ferial notaron la presencia de los que estaban dispuestos a divertirse.

Ahora se preparan para vivir las últimas horas de fiesta, que serán también las más intensas. «Es la primera vez que nos ponemos en marcha pero se puede decir que ha merecido y mucho la pena. La gente se está volcando». A Emilio Cabreros se le escucha a duras penas. Son las seis y media de la tarde y la calle principal de las casetas en el recinto ferial está repleta.

Música pasada de decibelios, conversaciones a gritos y personas a las puertas de las casetas con sus bebidas en la mano.

En la del Partido Popular no cabe un alfiler. Si alguien pensaba que el desalojo de Mariano Rajoy de Moncloa iba a tener un efecto de arrastre con imágenes depresivas y decaimiento total, estaba equivocado por completo. A media tarde se suceden los bailes con el célebre 'No estaba muerto' de Peret de fondo.

Programación para hoy Títeres en Cánovas. A las doce de la mañana, en el Paseo de Cánovas, Gorgorito contará sus aventuras a los más pequeños. Banda de Música. A la una y media de la tarde, en el Kiosco de la Música del Paseo de Cánovas, ofrece un concierto la Banda Municipal de Música. Ciclismo. En el Parque Vía de la Plata se celebra hoy un campeonato Judex de Ciclismo. Caseta Municipal. A las siete de la tarde está anunciado que actuara el grupo Manolo, el burro y cia; y a las diez y media de la noche, Rassel-DJ Raúl y Evoluxion. Caseta del Mayor. A las seis de la tarde actuará Musical Resaca Dúo y luego Trávellin Dúo.

«Y no estaba muerto, no, no y no estaba muerto, no. Y no estaba muerto, no, no y no, estaba tomando caña, olere lele», se baila.

Los ritmos y la letra continúan mientras se alternan las cervezas y los vasos largos. Para la noche aún queda. Allí no se habla de política, entre otras cosas porque apenas se puede escuchar algo.

Nadie diría que lo mejor está por venir, pero el responsable de Ivanhoe 3.0 está convencido de ello. «Ayer fue un día estupendo. Con mucho ambiente y ganas de pasarlo bien. Mañana también lo será», añade el hostelero en alusión al jueves víspera del festivo del 1 de junio y al sábado. Emilio Cabreros coincide en que la próxima será la gran noche.

El arreón de las celebraciones para despedir San Fernando 2018 quieren aprovecharlo también en los cacharritos y los puestos. «Ha habido algún día flojo por la lluvia, pero por lo demás bien. No está siendo una mala feria, vamos a ver cómo rematamos», relata Martín Kuzoub.

Se sienta en la cabina del Látigo Olímpico, donde por tres euros cualquier participante se lleva una sobredosis de golpes en los riñones en una continuación de cambios de ritmo sobre raíles. Los más pequeños se divierten y los mayores que les acompañan hacen de tripas corazón en un ritual que se repite año tras año, de generación en generación.

En el centro, también

En la feria del centro, por su parte, la fiesta fue sobre todo por la tarde, a la hora de las cañas. A las tres y media en la calle Moret, del Hotel Alfonso IX salían los acordes de la canción 'Prenda del alma' («Qué haré lejos de ti prenda del alma/ Sin verte y sin oírte y sin hablarte/ A cada instante intentare de ti acordarme, / aunque sea un imposible nuestro amor»), una vieja canción cantanda en directo por el Conjunto San Antonio, un grupo de Almendralejo con canciones en YouTube con más de dos millones y medio de visualizaciones.

Galería. LORENZO CORDERO

En este lugar, además de saborear generosos pinchos con las cervezas, se podían tomar por 12 euros raciones de costillar asado al horno, fritura malagueña, tortilla rellena o puntas de solomillo con torta.

El buen ambiente se extendía por varios bares de la zona, pero donde había más gente a la hora del tapeo era en las calles Obispo Segura Sáez, Ciriaco Benavente y San Pedro de Alcántara. La Charanga Sonora iba de un lado a otro tocando junto a los doce locales que se han unido para celebrar la Feria: Más que tapas, 100 Montaditos, Ginos, El Gran Café, Viñagrande, Oquendo, Dallas Brunch, La Cafetera, La Mafia se sienta a la Mesa, LaLola, D´miga y Sibuya.

En estos locales había personas que comían a precios no excesivos. En Nuevo Cachito, por ejemplo, se servían raciones a 10 euros de chocos, rejos, cazón en adobo, gambas al ajillo y carne de magro con champiñones.

Reflejo de que el 'negocio' funcionaba era la presencia en la zona de cuatro vendedores ambulantes, que si otros años 'daban' un elefante de la suerte para conseguir algo de dinero, esta vez ofrecían sobre todo una tortuga.

Muchos de los cacereños que estaban en el centro no dudaron en seguir la fiesta por la tarde y por la noche ya en el recinto ferial.

LORENZO CORDERO

A las afueras del mismo, una decena de agentes de Policía Local y Nacional supervisaba la seguridad. En pleno festivo apareció el presidente local de Cruz Roja para dirigir el dispositivo sanitario. Tres ambulancias, un vehículo de intervención rápida, dos enfermeras, un médico, 30 técnicos de emergencia... Mientras repasa los medios disponibles, Sergio Rivas se fija en un apunte: «Estamos interviniendo en la feria pero también en el casco urbano. Por ahora todo tranquilo», explica. Ya han debido actuar en varios casos de intoxicación etílica, algunos traumatismos, caídas... Curiosamente, reseña, una de las principales preocupaciones este año están siendo las alergias.

El trasvase de personas del centro al ferial se prolonga. En la glorieta de la N-630 que conecta con La Cañada una gran aglomeración de vehículos es la imagen que anticipa lo que viene. El Ayuntamiento insiste en utilizar el autobús urbano. Los controles policiales siguen. La feria llega a su día estelar.