58 cacereños se exponen a multas de 30.000 euros por consumo de alcohol en la calle Rafael Mateos El dispositivo especial de la Policía Local se montó el pasado día 31 MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 3 noviembre 2017, 12:08

Un total de 58 personas fueron identificadas por los agentes de la Policía Local el pasado martes 31 de octubre y se exponen a multas que pueden llegar a 30.000 euros, según advierte el concejal de Seguridad, Rafael Mateos. La infracción de la Ley de Ocio y Convivencia alude al consumo de alcohol en la vía pública. En el dispositivo policial participaron siete agentes y localizaron a 79 personas que cometían distintas infracciones. Hubo controles sobre consumo de alcohol, tabaco, estupefacientes y presencia de menores en fiestas en las que solo podían acceder mayores de 14 años.

Sobre los botellones en distintas zonas de la capital cacereña ya habían advertido los vecinos al Ayuntamiento. De hecho, la Agrupación de Asociaciones presentó un informe hace varias semanas y el PSOE preguntó por ese asunto en la última comisión informativa municipal. De los 58 expedientes sancionadores abiertos, 14 corresponden a consumo de alcohol en la Plaza de Andalucía, 11 en el edificio Zigurat, 9 en las inmediaciones de la discoteca Versus y Conde de Canilleros. También hubo denuncias en Rodríguez de Ledesma, Padre Pacífico y Parque del Príncipe.

Sobre consumo de estupefacientes hubo denuncias por infracciones de la Ley de Seguridad en el Olivar Chico de los Frailes (2) y en el Parque de la Judería (2). Se detectó la presencia de una docena de menores en una denominada fiesta light, avanza Mateos, y además otros tres jóvenes fueron denunciados en el Parque del Príncipe. Varios de los que consumían alcohol en la calle no habían alcanzado la mayoría de edad por lo que fueron avisados los padres.

«Este dispositivo no es el único. Queremos atajar el problema y la subinspectora Isabel Mendoza volverá a estar al frente de un operativo que se repetirá hoy y mañana», apunta el titular de Seguridad. Este asunto ha sido tratado en la Junta de Gobierno local.

En relación a la impugnación de los presupuestos anunciada por el PSOE al no cumplir el Ayuntamiento la normativa sobre participación ciudadana, Mateos ha criticado a los socialistas por no tener un modelo de ciudad. «Intentan boicotear los presupuestos y la participación de los vecinos. Esto solo perjudica a Cáceres», lamenta Rafael Mateos. Afirma que Luis Salaya, portavoz socialista, carece de criterio y garantiza que las cuentas seguirán su tramitación. «El Gobierno no va a suspender el proceso», adelanta.