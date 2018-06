Los cacereños compran casi la mitad de tabaco que hace una década Los cacereños acudieron mucho menos a comprar tabaco al estanco en la última década. :: jorge rey Pese a la importante reducción en el consumo, la facturación experimenta una leve bajada del 2,4% desde el año 2007 CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 4 junio 2018, 07:40

«No solemos fumar entre diario, solamente en fiestas, cuando salimos por la noche». Paloma y Cristina, de 21 y 22 años, acaban de adquirir tabaco en picadura en un estanco del centro la víspera del festivo de San Fernando. «No fumamos a diario ni cuando estamos de exámenes, sólo en momentos puntuales». El motivo de comprarse tabaco de liar en lugar de cigarrillos es el precio, ya que resulta mucho más económico. Estas jóvenes esperan que este hábito no se convierta en cotidiano, a pesar de que llevan desde los 15 años siendo fumadoras ocasionales.

El perfil de estas fumadoras habla de un hábito de consumo, el del tabaco de liar, que se ha ido haciendo hueco aunque aún no representa una competencia a los cigarrillos convencionales. Su compra se ha reducido en Cáceres hasta prácticamente la mitad en la última década, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y de la Función Pública. En la provincia de Cáceres se vendieron el pasado año 21.543.273 de cajetillas de tabaco, lo que significa 431 millones de cigarrillos.

LAS CIFRAS 431 Millones de cigarrillos fueron los que se vendieron en la provincia durante 2017 807 Fueron los millones de cigarrillos que los cacereños consumieron una década atrás, en 2007

La humareda resulta abundante vista en números, pero sin duda es menor que la que se producía en hace una década. En 2007 eran 40.365.451 las cajetillas de tabaco que se despachaban en los estancos de la provincia, y 807 millones de cigarrillos los que fueron consumidos por los cacereños. La cifra ha ido reduciéndose considerablemente durante todos estos años. El pasado jueves se celebró el Día Mundial Sin Tabaco, que promueve la reducción de este hábito que está detrás del 30% de las muertes por cáncer, además de otros muchos problemas como las cardiopatías. Los datos indican que las campañas y las medidas tomadas hacen que este hábito vaya reduciéndose.

Sin embargo, esta clara reducción del consumo no se corresponde con un aminoramiento proporcional del dinero ingresado por los estancos de la venta de este producto. En realidad, la caída es de un 2,4% menos en el dinero facturado respecto a hace una década. Por aquel entonces se recaudaron 98.771.553 millones de euros de la venta de cajetillas de tabaco, mientras que el último año contabilizado, el 2017, se facturaron 96.724.738 millones de euros. La facturación ha sido ascendente desde el año 2007 hasta 2010, que alcanzó un pico de 120 millones de euros, después ha ido descendiendo aunque levemente hasta llegar a la cifra citada de 2017.

Pese a la reducción progresiva del número de cajetillas que los cacereños adquieren, en realidad el movimiento económico que genera este sector es el mismo ya que el aumento del precio del tabaco ha sido una constante.

En dos estancos cacereños perciben todas estas circunstancias a pie de mostrador. Lucio Martín regenta su expendeduría de tabaco en la calle Obispo Segura Sáez, 21. Él considera que la bajada de las ventas no se debe a una bajada del consumo, y que realmente quien perjudica su negocio es el contrabando y la venta ilegal. «Trabajo no hay, y al final la gente se tiene que buscar la vida», asegura. Internet ha facilitado esa venta ilegal de tabaco, se lamenta Lucio. Es un mercado que no tiene repercusión ninguna en las arcas del estado y que además no cuenta con los controles sanitarios pertinentes.

Desde el estanco de la calle San Pedro de Alcántara sí perciben una bajada del consumo que arrancó con la crisis económica. En realidad, señala, son muchos factores los que aminoran la venta de tabaco en los estancos. «Las fotos en las cajetillas antes no existían», apunta Raúl Moreno, uno de los socios de este establecimiento junto a Alejandro Caballero. Los estancos son una galería de imágenes de los efectos nocivos de los cigarrillos en la salud. Desde el año 2010 una buena parte de la cajetilla de tabaco cuenta con diferentes imágenes sin filtro que intentan disuadir de su consumo.

Aumento de precio

A todo esto se ha sumado el aumento progresivo del precio de las cajetillas. La media de un paquete de cigarros rubios es de 4,60 euros. En 2009 el paquete de tabaco rubio más barato era de 2,85 y el más caro 3,45 euros.

Estos estanqueros están también de acuerdo en que el contrabando y la venta ilegal por Internet perjudica su venta, y lamentan que ellos no puedan vender a través de esa vía. Acerca del tabaco de liar, consideran que son sobre todo los jóvenes y los estudiantes los que se han apuntado a esta moda.

La ley antitabaco, que tuvo su primer golpe de efecto en la prohibición de fumar en los centros de trabajo y públicos en 2006 y que llegó a la hostelería en enero de 2011 es un marco también importante a tener en cuenta a la hora de analizar los usos y costumbres de este hábito.

Estas tendencias respecto al consumo de tabaco que se dan en Cáceres tienen el mismo reflejo a nivel regional y nacional. En Extremadura se consumieron durante el año pasado un total de 1.080 millones de cigarrillos en 107 millones de cajetillas.