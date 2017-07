Un cacereño recibe una beca para investigar sobre parques eólicos en el mar Jorge Luengo Frades en el acto de entrega de las becas en el ‘CaixaForum’ de Madrid / HOY Jorge Luengo es becado por la Caixa con 115.000 euros SORAYA SALGADO Jueves, 27 julio 2017, 23:41

Jorge Luengo Frades es un cacereño de 24 años, que después de terminar sus estudios de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Madrid, y especializarse en Obras Marítimas, se planteó el paso lógico de hacer un doctorado. «Cómo voy a financiar la tesis, es lo primero que piensas cuando quieres empezarla», explica por teléfono desde Alicante, donde actualmente desarrolla su investigación. La respuesta a esta pregunta que se hacía se la ha dado la Obra Social de la Caixa , que le acaba de conceder una de las becas que dedica específicamente a los estudiantes de doctorado.

Tras pasar varias fases eliminatorias, el cacereño junto a 19 compañeros más, han conseguido ser elegidos entre un total de 429 solicitudes. Los seleccionados acudieron a un acto celebrado el pasado viernes en el ‘CaixaForum’ de Madrid. Jorge Luengo recibirá una ayuda económica de 115.000 euros repartidos a partes iguales entre los tres años que dura su beca.

‘Interacción lecho-estructura en cimentaciones de parques eólicos offshore: incertidumbres y nuevos diseños’, es el complejo título de la tesis del joven ingeniero. Con este estudio, explica, pretende aumentar la profundidad de las cimentaciones en el fondo marino desde la decena de metros, que es lo que se puede en la actualidad, a centenas, tanto en cimentaciones directas como flotantes. Esto, hablando en términos prácticos, serviría para instalar parques eólicos en alta mar.

«El mar reúne las condiciones idóneas para instalar un parque aerogenerador, sopla mucho el viento y hay mucha superficie. El problema es que cuanto más nos alejamos de la costa para evitar el impacto visual que genera una construcción de este tipo, más complicado es hacer la cimentación», argumenta Luengo, quien actualmente vive entre Madrid y Alicante por la co-dirección de su tesis.

En el proceso de elaboración del proyecto trabajan junto al cacereño dos profesores expertos en los dos puntos claves:en cimentaciones Javier García Barbas, de la Universidad de Alicante;y en ingeniería marítima, Vicente Negro Valdecantos, de la Politécnica de Madrid.

«Siendo sincero, yo no esperaba que me concediesen la beca. Era Vicente Negro el que más me animaba. Me decía que tenía muchas papeletas porque era un trabajo innovador y con mucho potencial de futuro», recuerda.

¿De dónde le viene el interés por investigar en el mar a un joven de interior? «Yo empecé a sentir un especial interés en la Ingeniería Marítima porque las asignaturas de puertos y costas que cursé durante la carrera eran las que mejor se me daban, y los profesores eran una delicia», recuerda Jorge, al que le apasionan las playas. «Además son ramas que en la ingeniería son importantes y mueven dinero, por eso fui encaminando mi futuro hacia ellas».

Aunque la cuantía económica que les proporciona la Caixa es bastante elevada, esos 115.000 euros, el joven cacereña señala que el dinero se necesita en su integridad para el desarrollo de los trabajos. «Tienes que pagar la matrícula, las estancias en el extranjero, la asistencia a congresos... Los congresos son muy caros, si no vas te queda un sueldazo, claro, pero si no asistes no aprendes, y entonces no puedes leer la tesis».

A pesar de que la beca le será de gran ayuda, a JorgeLuengo no le parece lo más destacable de esta iniciativa de la Caixa:«Nos cuidan mucho. Todos los años se realiza un programa de excelencia, que está incluido en la beca aunque no es tan conocido. Hacemos actividades de formación, te enseñan términos generales para desarrollar la investigación, y aprendes mucho».