Buscando a Alá en Aldea Moret Acaba de comenzar el Ramadán y en Cáceres se vive especialmente en el barrio minero, donde más musulmanes se concentran ÁLVARO RUBIO Badajoz Domingo, 20 mayo 2018, 09:00

Es el primer día de Ramadán (jueves, 17 de mayo) y Hassan Zahir, un marroquí afincado en Cáceres, entona el 'adhan', o lo que es lo mismo, la llamada a la oración. Lo hace en árabe, sobre una alfombra roja, descalzo y a sólo un metro de una ventana por la que entran los rayos de sol de la tarde. Son las seis y cuarto y está a punto de comenzar el tercer rezo de la jornada. Cinco minutos después de recitar sus versos, empiezan a llegar hombres al número 6 de la avenida de la Constitución, en Aldea Moret. Son sus compañeros de la Asociación de Inmigrantes Marroquíes de Extremadura, que estrena sede en uno de los barrios cacereños donde viven más musulmanes.

El primero en llegar es Said Aboufaris, presidente de la comunidad islámica de Cáceres. Él nunca falta a su 'cita' con Alá. «El Ramadán significa mucho para los musulmanes. Es un mes de purificación, de caridad, de amistad y de hacer buenas acciones. Son los días en los que más momentos compartimos los miembros de la comunidad. Nos sentimos como una familia y nos ayudamos entre nosotros, sobre todo a los más necesitados», comenta Said, que llegó a Cáceres desde Marruecos hace 26 años.

Mohamed Maaroufi asiente con la cabeza. También lleva en la ciudad casi tres décadas. Él, en muchas ocasiones es el encargado de guiar en la oración. Sin embargo, durante este mes sagrado para los musulmanes el que está realizando esa labor es Ahmed, un imán con el que acaban de llegar a un acuerdo. «El año pasado contratamos a uno de Marruecos, pero eso es muy complejo porque al ser de fuera de España requiere mucho papeleo. Visado, permisos al consulado, más gastos y tiempo de espera. Ahmed viene de Algeciras y está aquí durante los 30 días, nos da sermones, oraciones y resuelve nuestras dudas», detalla Maaroufi.

Lo principal en esta religión, minoritaria en Cáceres, lo saben todos los que la practican. Sus cinco pilares son la profesión de fe, la plegaria ritual, que se realiza cinco veces al día; la limosna, con la que todos los musulmanes han de aportar a los pobres la décima parte de sus rentas; la peregrinación a la Meca una vez en la vida y el ayuno. «Este último se celebra el noveno mes del calendario lunar porque es en el que comenzó la revelación del Corán», explica Said, quien matiza que cada año es quince días antes y dura 30 en total.

Durante este tiempo no pueden comer, beber, fumar o mantener relaciones sexuales. «Eso es lo que llama más la atención, pero para nuestra religión es mucho más. Es ante todo espiritualidad y solidaridad», apunta Abderrahman, que llegó a Cáceres hace dos años. Antes pasó por Fuerteventura, Alicante, Ibiza y Tarragona. «Tras un accidente laboral, decidí que quería vivir con mi pequeña pensión en una ciudad tranquila y acogedora como Cáceres», añade tras mirar el reloj. Quedan dos horas y media para que se rompa el ayuno.

Cuando el sol se pone

Ese momento, el 'iftar', llega al caer la noche. Es cuando muchas familias se reúnen en la sede de la asociación marroquí y comparten su comida. «No sólo lo hacemos con amigos de nuestro país, sino que también se acercan musulmanes de otros lugares como Argelia, Senegal, Gambia, Pakistán e incluso españoles convertidos al islam», matiza Said.

Según explica, es la hora de compartir, de poner en común los alimentos que compran durante estos días. Muchos de ellos en una tienda que también se encuentra en la avenida principal del barrio minero de la ciudad. La regenta Mohamed Reherbi desde hace un año y asegura que le preguntan mucho por dátiles. «Este alimento tiene numerosos nutrientes y después del ayuno es lo primero que se suele comer», cuenta este marroquí que llegó a España en 1999. Antes de Cáceres vivió en Navalmoral de la Mata. «Por ahora va bien el negocio, además en este mes solemos vender un poco más. Aunque hagamos ayuno, el deseo de comer lo que no puedes hace que algunos musulmanes compren más cantidad», confiesa desde el mostrador de la zona de carnicería.

En esa parte todo lo que vende es al estilo 'halal', término que se usa para referirse a las prácticas permitidas por la ley islámica y que normalmente se asocia a los alimentos. «Se busca evitar un daño excesivo en el animal. Además, así la carne es de más calidad. La matanza se debe realizar mediante un corte limpio en el cuello. Debe echar toda la sangre fuera. De esta forma conseguimos más higiene y se minimiza el dolor», asevera Reherbi mientras atiende a Miluda Jaloli, una de sus clientas.

Ella vive en el barrio y suele acercarse todas las semanas a esta carnicería. Tiene 66 años y la salud parece que no le va a permitir realizar el ayuno esta vez. «Tengo que ir al médico y que me diga si puedo hacerlo», confiesa tras explicar que de este rito se libran las mujeres embarazadas o durante sus días de menstruación, los ancianos, los enfermos y los niños.

Lo que sí hacen los más pequeños nacidos en Cáceres y con padres musulmanes es acudir cada fin de semana a aprender árabe a la sede de la asociación marroquí. «De toda la sede, sólo un espacio está reservado para la oración», afirma Said antes de referirse a otra sala específica para mujeres. «Es donde se reúnen para hablar de sus intereses y problemas», añade.

Confiesan que todavía son muy pocas las que se acercan hasta la nueva sede, que aún está dando sus primeros pasos. Para ello han adecentado el local que les cedió el Ayuntamiento de Cáceres hace tres años. «Hemos ido reuniendo el dinero con la ayuda de comunidades islámicas de diferentes puntos de España», cuenta Said. De hecho, todavía faltan algunos retoques y no lo han inaugurado oficialmente. «Tenemos pensado poner en marcha varias actividades, hacer jornadas de puertas abiertas y acciones con otros vecinos del barrio», comenta cerca de la ventana desde la que Hassan Zahir suele hacer la llamada a la oración. Por ella, ya no entran rayos de sol. Ha llegado la noche y el ayuno ha terminado.