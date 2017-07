«Hemos bebido de Fuente Fría toda la vida» Este gesto se repite a diario en Fuente Fría, donde los cacereños acuden a por agua. :: jorge rey Los usuarios de este manantial se mantienen fieles al agua, a pesar de que los últimos análisis demuestran que no es potable MARÍA JOSÉ TORREJÓN CÁCERES. Domingo, 23 julio 2017, 08:59

Para los garbanzos. Para la pecera. Para las plantas. O para saciar la sed. El agua de Fuente Fría, el manantial situado en las traseras de la clínica San Francisco -en plena Ribera del Marco-, gusta a los cacereños. Tanto, que los últimos análisis que reiteran que no es potable parecen no disuadir de su consumo. Un cartel alerta a los ciudadanos de las condiciones del agua pero en Fuente Fría la actividad no cesa.

Fulgencio Jorna se muestra rotundo. «Hemos bebido de Fuente Fría toda la vida. Cuando éramos chiquitillos veníamos con los cántaros. Es imposible que esta agua sea mala. Nunca nos ha pasado nada», resume. Ahora ya no va con cántaros, sino que utiliza botellas de plástico vacías. Las rellena una vez a la semana. «Mientras viva, seguiré viniendo a Fuente Fría», zanja sin dudarlo un instante.

No es la primera vez que sale a la luz que esta agua no es potable. Pero Fuente Fría se ha puesto de actualidad esta semana después de que el asunto llegara al Pleno Municipal. Pedro Moreno, el representante de la Asociación de Amigos de la Ribera del Marco, dio a conocer los resultados del último análisis, según los cuales al agua triplica el nivel de manganeso recomendado y tiene un 60 por ciento más de aluminio. «Para tranquilidad de todo el mundo, el riesgo para la salud es mínimo. Nadie se va a morir si bebe», añadió la alcaldesa, Elena Nevado.

Faltan pocos minutos para las doce de la mañana y las visitas a Fuente Fría se suceden. El primero en llegar es Germán Azabal acompañado de sus dos hijos. En invierno, comenta, acude con más frecuencia que en verano. «Usamos el agua para la pecera porque no tiene cloro, para cocinar y para la cafetera. En invierno sí la bebemos pero ahora, en verano, no. Preferimos comprarla», detalla el padre de familia.

El agua de Fuente Fría no pasa por ningún sistema de depuración. Pero es una fuente tan querida por los cacereños que este hecho, además del resultado de los análisis, parece no importar. No es la primera vez que unos laboratorios certifican la no potabilidad del agua. Ya ocurrió en el año 2008. Entonces, el Ayuntamiento decidió colocar un cartel informativo porque el que había anteriormente era ilegible.

De todas las edades

Ana Ruiz de la Osa y Antonio Lázaro salieron ayer a pasear por la Ribera del Marco. Al final del trayecto, decidieron hacer una parada junto a los chorros de Fuente Fría. «Antes, cuando pasaba por aquí, siempre bebía. Y cuando venía a jugar al fútbol a las pistas deportivas también. Pero ahora, tras las últimas noticias, prefiero no beber. Nunca me ha pasado nada», comenta Antonio, estudiante de Bioquímica.

Ana, sin embargo, llena su botella de agua y bebe. «Mi abuela rellenaba las garrafas aquí. Y yo voy a seguir bebiendo. Si antes se bebía, ¿ahora por qué no?», se pregunta.

Cuentan los habituales de Fuente Fría que la mañana está tranquila. Hay ocasiones en las que se forman colas. Mientras retiran una garrafa y colocan otra detallan que esta agua no sólo se consume en la capital. También tiene muchos adeptos en los pueblos de la provincia. Aprovechan sus consultas en el hospital -situado muy cerca del manantial- para llevarse agua de Fuente Fría a sus respectivos hogares.

La visita de José Moreno a la fuente es semanal, una rutina de todos los sábados. Y ayer no hizo ninguna excepción. En su caso, emplea el agua para regar las plantas y para dejar en remojo las legumbres. El agua de Fuente Fría tiene fama de ser buena para los garbanzos y las lentejas. «El resultado de los análisis no nos da miedo, pero sí hace que tomemos precaución. Ya no la bebemos. Habitualmente bebemos del grifo lo que pasa es que esta nos gusta porque está muy fresquita y la hemos bebido de siempre», indica.

Su mujer, perteneciente a una familia de hortelanos de la Ribera, asiente con la cabeza. «Es un agua que no está tratada», apostilla mientras cuenta una anécdota. Uno de sus hermanos tuvo un cólico nefrítico. Fue al médico por el dolor y el facultativo le recomendó que bebiera agua de Fuente Fría. Siguió las instrucciones del doctor y no volvió a sentir molestias, detalla.

La vida y los hábitos de los cacereños parecen seguir igual en Fuente Fría, ajenos a carteles y estudios de laboratorio.