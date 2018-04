«Somos un barrio joven, un tercio de los vecinos tiene menos de 18 años»

Joaquín Valhondo de la Luz (Cáceres, 1965) acaba de aterrizar en el movimiento vecinal. Preside la recién constituida asociación de vecinos Montesol-Cáceres, que nace con el objetivo de representar a los más de 4.000 residentes que viven en este barrio de nueva creación que reclama su autonomía propia. Montesol no es Mejostilla, asegura el presidente. Casado y padre de dos hijos veinteañeros, trabaja como ordenanza en la sede cacereña de la Consejería de Agricultura. Es diplomado en Magisterio y licenciado en Antropología. «Empecé a estudiar con 30 años», cuenta.

-¿Cómo surge esta asociación vecinal?

-Un grupo de vecinos llevábamos tiempo en contacto por Facebook. De ahí surgió la idea de celebrar una primera reunión para sentar las bases. Antes intentamos hacernos cargo de la asociación San Jorge-Montesol (incluye Pinilla), que está parada, pero no ha sido posible. La solución más rápida fue hacer una asociación únicamente de Montesol.

«Queremos que se haga el parque que se había proyectado en la calle Juncal»

-¿Qué zona abarcan exactamente? ¿Dónde están sus límites?

-Abarcamos Montesol I y Montesol II. El límite con Mejostilla está en la avenida Pozo de la Nieve, donde se encuentra Mercadona. Si miras hacia la Ronda Norte desde esta avenida, todo lo que hay a la izquierda es Montesol y todo lo que hay a la derecha, Mejostilla.

-¿Es lo mismo Montesol que Mejostilla?

-Hace años todo era Mejostilla. Todo lo que había desde Pinilla hacia abajo era todo Mejostilla. Pero ahora ya hay varias asociaciones: está Mejostilla, está la asociación Gredos, Cáceres el Viejo... Montesol tiene entidad propia.

-¿Y cuántos vecinos son?

-4.126. Un tercio de nuestra población es menor de 18 años. Creo que somos la tercera asociación de Cáceres más numerosa.

-¿Qué le ha motivado a coger las riendas de la asociación y qué proyectos tienen?

-Queremos conseguir cosas que no tiene el barrio. Hace apenas unos días se ha abierto el parque canino gracias a la reivindicación particular de unos vecinos. Ahora tenemos en proyecto solicitar unas pistas deportivas en el parquecito que hay pegando a Aguas Vivas. Ya tenemos una página web en funcionamiento y también estamos en las redes sociales. Queremos que los vecinos participen y nos hagan llegar sus propuestas. Por otro lado, pretendemos que el Pozo de la Nieve sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) o intentar que sea visitable. Es un pozo donde antiguamente se guardaba la nieve cuando nevaba y, después, los bloques de hielo que se formaban se distribuían por la ciudad. Está situado cerca de la zona del crematorio, en la ladera del Paseo Alto. Por otro lado, también queremos que se haga el parque que había proyectado en la calle Juncal.

-¿Cómo describiría su barrio?

-Es un barrio residencial, moderno, de gente joven. Tenemos prácticamente todos los servicios: farmacia, supermercados, el centro de salud de Mejostilla está muy próximo, colegios... Nos faltan algunas cosillas. Pero es, sobre todo, un barrio de gente joven con ganas de hacer cosas.

-Uno de los problemas que arrastra la zona es la falta de plazas suficientes en los colegios para todos los niños de Montesol y Mejostilla. ¿Ve necesario un nuevo centro educativo?

-Acabamos de aterrizar y todavía no hemos abordado ese tema. No obstante, también hay que tener en cuenta que cada vez nacen menos niños y que la tendencia de la Junta es la de no crear aulas nuevas.

-Otra demanda recurrente es la construcción de un instituto. ¿Lo cree necesario?

-Es cierto que no hay instituto, pertenecemos a la Laboral. Nos han puesto un autobús que lleva a los niños hasta el centro educativo. Hace unos años se planteó también bajar el instituto Virgen de Guadalupe a Mejostilla. Parece ser que había parcela y todo. Pero no se ha vuelto a saber nada del proyecto. Imagino que conforme vayamos cogiendo vida en la asociación se abordarán esas peticiones. Tenemos muchos críos en el barrio que van al instituto, por eso se puso el autobús.

-¿Por qué ha elegido Montesol para vivir?

-Compramos un adosado hace 14 años porque los precios eran bastante buenos comparados con otras zonas de la ciudad, aunque no me he instalado en el barrio hasta hace cuatro años. Estoy muy a gusto porque es un barrio tranquilo.

-¿Y cómo lleva lo de ser presidente vecinal?

-Tenía asumido que esto iba a ser muchísimo trabajo y, de hecho, lo está siendo.

-Montesol fue un barrio que creció mucho con el 'boom' de la construcción y que después se paralizó durante la crisis. ¿Se vuelven a ver grúas en el horizonte?

-Ahora se está construyendo poco a poco. Cuando yo compré mi casa, en un solo mes se había vendido la manzana entera. Fueron cuatro o cinco años sin parar. El barrio se hizo en un momento. Ahora se vende sobre plano.

-La Ronda Norte forma parte del día a día de los vecinos de Montesol. Hay quejas por el mal estado del carril dedicado a las bicicletas y peatones. ¿Cómo lo ve?

-Paseo mucho con los perros por allí y el carril está muy abandonado. Además, también habría que bajar la velocidad de entrada a las rotondas porque ha habido muchísimos accidentes. Lo ideal sería poner resaltes en los pasos de peatones para que la gente baje la velocidad.

-¿Cuál será su siguiente paso?

-Queremos hacer una asamblea general de vecinos, una vez que terminemos todos los trámites burocráticos. Imagino que será para después del verano.