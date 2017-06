Las calles de Cáceres a las que no llegan los repartidores Un área de calles de Aldea Moret siguen estigmatizadas por su inseguridad. :: lorenzo cordero Los taxistas aseguran que no tienen queja cuando van, pero reconocen que «si ocurre algo, es allí» Repartidores de varias empresas no entran en Aldea Moret CRISTINA NÚÑEZ Martes, 20 junio 2017, 07:39

«Hay 10 calles marcadas, donde a partir de las ocho o nueve de la noche, y en verano algo más tarde, no se reparte». Así explican desde Telepizza Cáceres sus prevenciones a la hora de llevar pedidos a Aldea Moret. «Es una zona», explica el encargado de este establecimiento, que actualmente se encuentra situado en la Ronda del Carmen. Ese área abarca «la calle Río Tíber a la derecha y la plaza Primero de Mayo a la derecha». Explica que «no se puede hacer nada, hay robos, persiguen a los repartidores con los coches y han llegado a destrozar motos». A pesar de esta presión, se intenta dar servicio a toda la clientela y se lleva la pizza «a la Renault, al estanco, donde haya más luz». Este trabajador pide «más seguridad» en la zona. Germán Sellers o Ródano son los puntos negros que evocan inseguridad.

El pasado sábado la Asociación Socio Cultural Aldea Moret, con el apoyo de la Asociación Primero de Mayo, denunciaban que el establecimiento Pizza Móvil no sirve sus productos a un área integrada por 54 calles de Aldea Moret. Por lo que ha podido saber este diario, esta empresa no es la única del sector que limita su área de actuación. Dominos Pizza, igual que Pizza Móvil y Telepizza, también acota sus entregas. Carmen, la encargada de este establecimiento, explica que «persiguen a los repartidores» y que muchos de ellos no quieren ir, por lo cual siguen también la estrategia de que el cliente se desplace a zonas más seguras, «como la plaza de Renault, la Farmacia o junto al colegio».

Estas prevenciones no afectan a zonas como la de Santa Lucía o la Avenida de la Constitución. «Ya soy veterana, trabajé en otra empresa similar y en la zona conflictiva han llegado a sacar navajas, se niegan a pagar...». La asociación que lanzó esta denuncia se queja del estigma permanente hacia la barriada, y que posibles situaciones en ciertas calles condenen a cientos de vecinos. Burger King también tiene calles limitadas, aunque no explica cuáles.

Supermercados

El reparto de la compra a domicilio parece no sufrir restricciones, y el motivo puede ser que son pedidos que se entregan a la luz del día. Fuentes de Mercadona indican «que todos los clientes son iguales, y que el único criterio es que la compra se haga en un centro que no supere los 10 kilómetros de distancia». El supermercado más cercano de esta cadena es el que se encuentra en Casa Plata. «No hemos tenido ningún problema ni hemos tenido que tomar ninguna prevención», explican.

Médico

Los taxistas conocen palmo a palmo el tejido de la ciudad. En la parada de la Cruz de los Caídos se monta una pequeña tertulia con este tema. «Llevo cinco años sin hacer noches, pero yo nunca he tenido ningún problema» cuenta uno de los taxistas. Otro profesional del taxi opina diferente. «Si tenemos algún problema es allí». Él tuvo que sortear una botella de Coca-cola que cayó de una ventana a las tres de la mañana.

A la conversación se une el médico de familia de Aldea Moret. «Yo voy a los domicilios y a todas las calles, no es peligroso pero sí puede llegar a impresionar un poco. Quitando cuatro personas, la mayoría de la gente es buena». Añade que uno de los problemas que sufre parte de la población es que no les llegan las cartas, «se pierden citas médicas».