Los bañistas aún no podrán entrar con la misma entrada a la piscina este verano Bañistas en la piscina de Cáceres el Viejo, la primera que abrió. El Ayuntamiento ordena a la empresa que tome «medidas necesarias e inmediatas», pero su aplicación se demora MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Viernes, 4 agosto 2017, 07:41

El Ayuntamiento estudia cómo dar solución a un problema que los usuarios de las piscinas municipales vienen señalando desde hace años. Muchos cacereños se quejan de que se les obligue a pagar dos veces si, por el motivo que sea, abandonan las instalaciones. Es una reivindicación que viene de lejos y que tradicionalmente han puesto sobre la mesa en Cáceres el Viejo. La cercanía del complejo deportivo con las viviendas hace que los residentes se planteen ir a casa después de un baño matinal. Comer, echarse una siesta y regresar a la piscina es posible. Pero con una condición: hay que volver a pasar por caja. El Consistorio quiere regular esa situación. En la Junta de Gobierno local del pasado 27 de julio se tomó la decisión. La empresa concesionaria deberá tomar «medidas necesarias e inmediatas» en este sentido.

No se aportan detalles, por ahora, ni desde el Ejecutivo local ni desde Conyser. Sin embargo, el acuerdo de hace apenas una semana recoge la orden expresa a la adjudicataria del servicio para que «se adopten» esas medidas que permitan «regular el pago de la entrada/salida y regreso del usuario a las instalaciones en el mismo día».

Es justo lo que reclamaban los vecinos. Pero no quiere decir ni que se vaya a hacer, ni aún menos que vaya a ser este verano, según las fuentes consultadas. De hecho es algo que hasta ahora se había explicado que no era posible por cuestiones técnicas, más que nada relacionadas con el aforo. Si alguien sale, los responsables del recinto no pueden saber si va a volver o no. Por tanto, en determinadas circunstancias, en días de máxima demanda, podría ocurrir que hubiese que decidir entre dejar de vender entradas o 'retener' al bañista que sacó su ticket antes y se fue a la espera de que saliese otro antes de permitirle volver a entrar. En definitiva, un lío al que hasta hoy no se habían querido buscar alternativas. Ahora se sugiere regulación desde el propio Ayuntamiento. Podría abordarse un reglamento en el que se aporten detalles sobre el uso.

Conyser ya ha explicado en otras ocasiones que se limitaba a recoger lo que establece el pliego de condiciones técnicas del contrato de las piscinas. Incluye el servicio en Cáceres el Viejo, Parque del Príncipe, San Jorge, Aldea Moret y Valdesalor. El nuevo contrato se firmó en mayo de 2016. Permite mejoras como la ampliación de horarios, obras en los recintos y rebaja en la aportación municipal (algo más del dos por ciento de la licitación). No hay alusiones expresas a la entrada única, lo que sugiere que será necesaria una modificación de contrato, algo que confirman fuentes municipales. «Es una cuestión de aforo. Está limitado y nosotros no podemos saber si el que se va piensa regresar o no». Es la versión que dio Conyser en su día.

«Un solo uso». Es el mensaje que se ha podido leer en algunas piscinas en alusión a la entrada. No obstante, los encargados admiten que se dan casos de cierta picaresca, o simple desinformación, por parte de bañistas que quieren volver a entrar con ese mismo ticket. «Los hay que pretenden volver a acceder, pero no cuela», contaba ya en 2013 una trabajadora. «Muchos de los vecinos denuncian que después de salir para comer deben volver a pagar. Es incomprensible», comentaba hace cuatro años Joaquín Regadera. Vive con su familia en Cáceres el Viejo y asume que, a día de hoy, continúa igual. «Si vuelves a entrar, pagas de nuevo», resume.

En 2015, desde la asociación vecinal Urbanización Residencial ya se presentó un escrito en el registro municipal para que se tomasen medidas. No parece tan complicado, a la vista de que en otras dependencias como Guadipark o el camping ya se hace. También ocurre así en localidades aledañas como Casar de Cáceres o Malpartida.

Paty Cofrades es una de las habituales en la zona de baños de la urbanización de Proexsa. Esta joven cacereña disfruta con sus amigos en las instalaciones y destaca el servicio, pero aclara que esa situación se produce sin que se hayan abordado soluciones.

«Si sales a comer, tienes que volver a pagar por volver a entrar. Sobre eso se queja mucha gente, sobre todo los que viven frente a la piscina», relata. Si es para recoger un objeto olvidado o entrar y salir en el momento no suele haber problema.

Raúl Pérez, presidente de Urbanización Residencial, lo ve claro. La solución sería un carné de piscina que incluyese una fotografía, el DNI y un bono de acceso. Así se evitaría la picaresca y se podría identificar al usuario. «Es nuestra propuesta, en la línea de lo que se hace ya en el autobús urbano», remarca. Conyser y el Ayuntamiento deberán darle vueltas.