El Balneario de Brozas sigue cerrado al no lograr que ninguna empresa lo explote Instalaciones del Balneario de San Gregorio de Brozas. :: hoy 17 personas se han quedado en paro por el cierre de estas instalaciones CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 3 junio 2018, 09:08

Era una de las señas de identidad no ya de la zona, sino de toda la comarca. El Balneario de San Gregorio de Brozas, que llevaba funcionando desde hace 20 años de forma ininterrumpida, permanece cerrado por no encontrar una empresa que lo explote. El 30 de diciembre terminó el contrato de la empresa y desde entonces está fuera de servicio.

Ya en febrero de este año el PSOE pidió la dimisión del alcalde de Brozas, el popular Leonardo Rodríguez al que responsabilizan de que su «dejadez» ha dado al traste con una explotación que daba empleo a 17 personas. Hasta su reciente cierre la empresa que se dedicaba a explotarlo era Hotel Balneario, dueña del balneario El Salugral en Hervás y gerente del Gran Hotel Balneario de Baños de Montemayor. Según las declaraciones hechas en el mes de febrero por su gerente Javier Yubero el negocio funcionaba bien, y el motivo de su retirada fue no poder hacer frente a los cinco años de contrato que estipulaba el pliego de condiciones.

Tal y como explica Mila Hurtado, concejala socialista del Ayuntamiento de Brozas, piden la dimisión del alcalde por no preparar los pliegos de adjudicación antes de que expirara el contrato de la anterior empresa. La documentación no salió hasta agosto del año pasado. «Ellos creían que había tiempo y ahora nos vemos en la tesitura en la que nos vemos». Según esta edil durante estos meses sí que ha habido empresas interesadas en ocuparse de este balneario de origen romano, pero sin llegarse a concretar. La última, que llegó a pagar la fianza, se echó para atrás a última hora y recuperó el importe de la fianza. Desde el PSOE se critica que no se hayan llevado a cabo las inversiones necesarias para «poner al día» las instalaciones para que el tiempo que pueda permanecer cerrado sea «el mínimo».

El PSOE de Brozas señala también que el equipo de gobierno local «ha decidido mantener el balneario cerrado hasta que se resuelva el proceso judicial que los trabajadores tienen puesto para determinar su destino», lo cual evidencia que el PP «no apuesta por la creación de empleo estable y duradero». Una de las soluciones que propone este grupo es que desde Intervención y Secretaría municipales se realicen los informes de viabilidad y sostenibilidad «necesarios» para conocer «si se podría realizar una gestión directa por parte del Ayuntamiento de dichas instalaciones».

Según Mila Hurtado el cierre de este balneario ha supuesto «un varapalo total» para el pueblo que se ha percibido en toda la comarca. Los visitantes del Balneario de San Gregorio no solamente se limitaban a disfrutar de estos servicios, sino que también viajaban por localidades de la zona.

Este diario ha intentado contactar en numerosas ocasiones con el edil de Brozas para contrastar esta información, pero resultó tarea infructuosa: ni se puso al teléfono ni devolvió la llamada.

En la página web de Turismo de Extremadura continúa accesible este recinto, que cuenta con aguas carbonatadas, cloruradas y sulfuradas. Entre los servicios termales que brindaba el recinto se encontraba el aerosol, baño de hidromasaje, baño, chorro a presión, drenaje linfático, ducha circular, ducha Vichy, duchas, inhalaciones, masaje manual, parafangos, parafina, piscina, sauna y otro tipo de técnicas relacionadas con el agua.

En portales como Tripadvisor la valoración de las instalaciones y servicios de este recinto de Brozas eran muy altas, subrayando la tranquilidad y la calidad del restaurante, entre otros aspectos.