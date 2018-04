Ayuntamiento-Junta, un contencioso lleno de frentes abiertos La alcaldesa Nevado y el presidente Fernández Vara, en el Ayuntamiento. :: hoy El TSJ admite el recurso municipal contra el Decreto de ayudas extraordinarias y ambas administraciones se 'enzarzan' por un recibo de 600 euros MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Domingo, 29 abril 2018, 09:25

'Dos no se pelean si uno no quiere', dice el refranero. Sin embargo, tanto la Junta como el Ayuntamiento no están dispuestos a permitir que se cumpla. Al menos en esa parte que apela a una voluntad de ceder, de evitar el enfrentamiento y zanjar disputas por la vía del diálogo. Eso se deduce, al menos, de la sucesión de conflictos abiertos que se repiten entre ambas administraciones. Solo hay que acudir a los plenos municipales o repasar los proyectos que afectan a uno u otro Gobierno -PP en el Consistorio; PSOE en el Ejecutivo regional- para comprobarlo.

Uno de los últimos se abordó en una reciente reunión semanal de la Junta de Gobierno local que preside la alcaldesa Elena Nevado. De fondo, el llamado Decreto de ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el borrador el 19 de septiembre y concedió un plazo de 15 días para formular alegaciones. Allí apareció el Ayuntamiento. Sus observaciones se presentaron el 9 de octubre a través del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). La Junta las ignoró.

Ese decreto regula ayudas para situaciones puntuales. Pretende atender a las personas residentes en Extremadura que, por motivos extraordinarios, «se vean privadas de los recursos personales básicos para la subsistencia y no dispongan de medios para atenderlos», señala el Gobierno autonómico. Es una ayuda extraordinaria, de carácter finalista, no periódica y de pago único.

Los populares suelen recordar en los plenos con sus mociones los incumplimientos del Gobierno regional

El contenido, tal y como ha sido redactado, no gusta en el Ayuntamiento. Basado además en un informe jurídico del Consistorio de Badajoz, también gobernado por el PP, lo que ha hecho el Ejecutivo de Nevado es dar un paso más en ese conflicto con la Junta de Extremadura. Cree que existen «causas justificativas» para acudir a la vía judicial «por la posible existencia de un fraude de ley por parte de la administración autonómica al utilizar o valerse de la normativa de subvenciones para eludir la Ley de Servicios Sociales de Extremadura». También cree que se ha omitido en el mismo el procedimiento de concesión de la subvención ante el órgano competente «atribuyéndose -sugiere el equipo de Gobierno- las actuaciones de instrucción, justificación y pago de la subvención a los ayuntamientos que se adhieran al decreto como entidades colaboradoras».

Frente estos hechos, el Ayuntamiento ha iniciado las acciones legales para interponer ese recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Desde la Consejería de Sanidad confirman a HOY que dicho recurso ya ha sido admitido a trámite. «Se nos solicita el expediente completo de tramitación, informes, y documentación de dicho decreto», corrobora.

No obstante, Sanidad entiende que hay que esperar hasta entonces para que el Ayuntamiento formule su demanda, «que por el momento no está fundamentada ni explicitada». Además, la base es idéntica, según esa versión, al Decreto 10/2014 que regulaba las ayudas de protección social urgente con el PP al frente de la Junta de Extremadura.

Entonces los ayuntamientos populares, se recuerda, no presentaron ningún recurso: «No fue impugnado, por lo que la cuestión de fondo no parece obedecer a criterios jurídicos». 28 ayuntamientos, todos del PP, presentaron alegaciones contra el decreto actual. La Junta asegura no haber omitido ningún trámite: «Será necesario explicar a los ciudadanos -insiste- si es justificable que se pueda paralizar un Decreto y la convocatoria posterior para dejar sin cobertura de ayudas urgentes a la población más vulnerable de toda la región».

Pero no es éste un caso único. La Factoría Joven, un viejo proyecto que nunca se llegó a ejecutar también ha sido motivo de polémica. El Ayuntamiento cedió los terrenos a la administración regional y al no darle a los mismos el uso previsto, se optó por su reversión. Es decir, volvían a ser propiedad de la ciudad.

Un informe técnico municipal alude a la «asunción de los gastos que se generen a la Junta de Extremadura». El pleno aprobó en octubre de 2016 que «los gastos e impuestos que generen sean de cuenta de la Junta». Sin embargo, también aquí la administración regional recurrió. En todo caso, el contencioso no iba más allá de los 600 euros que costaría inscribir en el registro de nuevo la finca a nombre del Ayuntamiento. El acuerdo que tomó el Consistorio es que los pagos se hiciesen según dicte la Ley. Es decir, tampoco se daba su brazo a torcer.

Mociones-revancha

La Junta de Extremadura a través de su Consejería de Hacienda, trata de restar hierro al asunto y anuncia que el acuerdo está cercano. «Próximamente se va hacer efectiva la reversión. El documento cuenta ya con el visto bueno de ambas partes», aclara. Pese a todo, cabe preguntarse por qué ha habido que esperar hasta ahora. Se trata, matiza, de «cuestiones de pura tramitación administrativa de expedientes patrimoniales». Lo cierto, con todo, es que las mismas han venido a reflejar un nuevo desencuentro. Lo que parece un asunto menor, que se podría haber zanjado con un par de llamadas, ha requerido recursos de reposición y debate en las reuniones del equipo de Gobierno local.

Es «el eterno enfrentamiento PSOE-PP. Ya visto muchas veces», avisa en los plenos el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo. Una versión que también se avala, curiosamente, desde las filas de CáceresTú. Ambos partidos suelen desmarcarse de ese contencioso abierto en cientos de frentes como los antes citados. El conflicto también tiene otras versiones. Por ejemplo en mociones de uno y otro signo, casi siempre con proyectos que afectan a la ciudad. Según quién lo haga, se critica o resalta. El último caso, la moción del PP para construir el centro Proa, que lleva años esperando. «La Junta pasa de Cáceres», criticó el concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco, en el pleno de marzo. Hay evidencias, sostienen los populares, sobre ello: los retrasos del hospital, de la Ronda Sur, de la glorieta de Héroes de Baler... Todos tienen financiación regional.

Cuando salió el asunto de Proa, el concejal socialista Andrés Licerán aportó un dato: «Han tardado en el Ayuntamiento 16 meses en poner los terrenos a disposición de la Junta». Nuevo lío a la vista y más enfrentamientos. Hasta el punto de que los decibelios subieron de tono y como en tantas otras ocasiones, aparecieron los reproches.

Antonio Ibarra, edil de Ciudadanos, ha acuñado una expresión para resumir estas situaciones. Habla de 'mociones-revancha' en las que populares y socialistas se pasan facturas pendientes y se enzarzan. Como el Ayuntamiento y la Junta, como el perro y el gato.