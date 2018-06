El Ayuntamiento reclama a la UEx 144.000 euros en concepto de IBI Edificio de la Generala, que alberga oficinas del Rectorad y servicios administrativos. :: hoy Hay recibos pendientes de pago desde el año 2013, que se encuentran en vía ejecutiva con recargo e intereses acumulados MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Domingo, 10 junio 2018, 09:00

El Ayuntamiento y la Universidad de Extremadura (UEx) no se ponen de acuerdo sobre el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Consistorio reclama a la UEx el abono de recibos pendientes desde hace cinco años. En un informe de la Tesorería municipal se acredita el impago de más de una veintena de recibos. Todos ellos están en vía ejecutiva, según la información elaborada por el Organismo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT). Hay intereses y recargos acumulados.

La cifra final que figura en esa documentación se eleva a 259.010 euros. Sin embargo, fuentes municipales matizan que se han anulado importes consignados por un total de 114.675 euros. De esta forma, la factura definitiva que se reclama a la UEx es de algo más de 144.000 euros, exactamente 144.334.

LOS RECIBOS uRecaudación El informe de Tesorería avalado con los datos facilitados de Recaudación apunta que hay un total de 23 recibos. uOriginal Del total del listado se extrae una deuda principal de 206.248 euros. Sin embargo se suman recargos y otros conceptos hasta llegar a 259.010. uDepuración La cifra final es de 144.334,85 euros ya que se anulan impagos de 114.675 euros.

En el listado de recibos al que ha tenido acceso este diario aparecen impagos relativos a edificios y suelo. Hay unos terrenos de uso rústico, según se recoge en el Catastro, situados en la finca del Cuartillo y cuya superficie total supera las 50 hectáreas. El primer impago que se documenta es de 2013. El recibo que emitió el Consistorio a través del OARGT era de 10.059 euros, pero solo cobró 4.449,71. Al total pendiente de 5.609 euros se añade un recargo de 1.121 euros y unos intereses de otros 1.141 euros.

El importe cobrado también tenía un recargo de 889 euros, intereses de otros 887 y costas de 6,63. Sobre la misma finca figura otra partida pendiente de 2014 por más de 13.600 euros.

En la relación figura también un inmueble del número 3 de Adarve de Santa Ana. En este caso el impago es del ejercicio 2015 y supera los 9.975 euros. También los hay sobre el número 6 de la calle Pizarro, sobre el 71 de la Avenida de la Universidad y distintos terrenos más.

El último recibo de la Casa Grande de Pizarro, donde se ubica el Centro de Artes Visuales Helga de Alvear, es de 2017, aunque son varios los que se añaden en la lista que tiene el Ayuntamiento a través de Recaudación bajo el epígrafe 'Informe de deuda actualizada'.

La Casa Grande aparece en el Catastro como una «parcela construida sin división horizontal». Tiene 3.759 metros cuadrados y el año de construcción fue 1.900. La parte que en su día se dedicó a la enseñanza se remodeló en 1950. Otras estancias que se dedicaban a enseñanza y almacén afrontaron reformas en 1982, tal y como recoge el Catastro. El último recibo del IBI emitido en 2017 acumula un importe de 13.806 euros, refleja el informe.

Exención de pago

Según los datos municipales, la Universidad de Extremadura es titular de 22 inmuebles en el término municipal de Cáceres. 16 de ellos tienen reconocida la exención de pago, pero seis no están exentos. Los 16 que sí están exentos tienen un valor catastral de 72,45 millones de euros. Si tributaran, pagarían una cuota de 521.640 euros. De los seis no exentos, tres son urbanos y tres rústicos. El valor catastral es de 3,47 millones de euros. Su cuota de pago se eleva a 28.584 euros.

«Se trata de una discrepancia de criterio respeto al fin de unos terrenos del campus de Cáceres no edificados, al considerar el Ayuntamiento que no están afectos al fin docente y por tanto no exento», argumenta Agustín Vivas, desde el departamento de Comunicación de la UEx. Su versión es que «el hecho de no estar edificado no implica la desafectación al fin docente», y añade que los terrenos colindantes a la Facultad de Veterinaria acogen animales que «sirven de prácticas a los estudiantes».

La UEx reclama al Ayuntamiento «una exención prevista en la Ley, de un 95 por ciento, por causas de interés general».

El Consistorio, a su vez, tira de normativa para reforzar su posición. «Los inmuebles de la UEx a efectos d e cumplimiento de sus fines están exentos del IBI. Están exentos todos los de fines universitarios de enseñanza», se resalta desde el equipo de Gobierno, que cita el artículo 80.1 de la Ley 6/2001.

Su posición es que la bonificación de otros inmuebles para la Universidad «no está prevista ni en la Ley ni en la ordenanza municipal» reguladora. Ahí se incluyen las fincas agrarias. Además, concluye que los edificios que no tienen que ver con la labor docente universitaria «sí deben pagar el IBI».

El Gobierno ha encargado un informe jurídico a la Sección de Gestión Tributaria pero sus cálculos son que la UEx tiene que pasar por caja y abonar el IBI pendiente. En total, 144.334 euros.

millones de euros es el valor catastral de las 22 propiedades inmobiliarias que tiene la Universidad de Extremadura en el término municipal. El Ayuntamiento contabiliza 16 de ellas con bonificaciones del IBI. Su cuota sería de 521.640 euros. Otros seis sí deben pagar el impuesto. Su valor es de 3,4 millones y su cuota se eleva a 28.584 euros.