Cáceres rechaza la subida de tarifas pedida por los taxistas En la imagen, la parada de taxis en la Plaza de América. :: LORENZO CORDERO El gremio señala que no plantea ningún incremento concreto sino tan sólo la actualización con el IPC J. J. GONZÁLEZ Cáceres Martes, 27 junio 2017, 07:17

Las tarifas de los taxis seguirán igual. No habrá, de momento, ninguna subida o actualización de precios, como había solicitado la asociación del gremio, aunque el presidente de Radio Taxi, Vicente Mendoza, resalta que no se había pedido un incremento concreto sino tan sólo una actualización de las tarifas de acuerdo a las subidas del IPC.

La comisión municipal de Hacienda, en su reunión de ayer, denegó la solicitud presentada por la Asociación Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi de Extremadura, por la cual se pedía la revisión de las tarifas. Según informa el Ayuntamiento, la comisión acordó desestimar la petición por no haber presentado los interesados una memoria justificativa de las variaciones de los costes del servicio. «En el caso de presentar esa memoria, se estudiará la solicitud», indica el Ayuntamiento.

El gremio de taxistas también planteaba otra petición: aplicar el suplemento de festivos a partir de las 15 horas del sábado. La comisión también ha desestimado esta segunda solicitud, que los taxistas cacereños plantean desde hace varios años ya, al considerarse desde los servicios técnicos que ese día no está concebido como festivo en el calendario laboral, «por lo cual, en principio, no sería posible acceder a lo solicitado». Las peticiones del gremio de taxistas han sido rechazadas con los votos del PP y PSOE y la abstención de Ciudadanos y CáceresTú.

El presidente de Radio Taxi insiste en que no se ha solicitado ninguna subida concreta sino tan sólo que se aplique el IPC con el fin que con el tiempo no haya que aprobar «un aumento fuerte de golpe». En su opinión, los precios deben adaptarse a la evolución de los costes, como los de los carburantes o los neumáticos. También considera adecuado que se apliquen la tarifa de festivos a partir de las 15 horas de los sábados porque ya se hace en otras localidades de la región. Mendoza recuerda que las tarifas no se actualizan desde hace al menos tres años.

Tarifas actuales

Actualmente, la bajada de bandera tiene un precio de 1,79 euros; el servicio mínimo, 3,56 euros; el servicio mínimo en festivo, 4,73 euros; el servicio mínimo nocturno, 5,11; el kilómetro recorrido, 0,94; la hora de espera, 17,41; el suplemento nocturno, 1,55; el suplemento de domingos y festivos, 1,17; el suplemento por salida de las estaciones de tren y de autobuses, 0,45; el suplemento por bultos y maletas, 0,45, y el suplemento por animales domésticos, 0,34.