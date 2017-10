El Ayuntamiento de Cáceres no puede romper su contrato con Canal pero sí la sanciona La Inspección municipal detecta incumplimientos graves y propone 13 multas que suman 126.000 euros M. M. NÚÑEZ CÁCERES. Viernes, 20 octubre 2017, 08:04

El Ayuntamiento no romperá su contrato con Canal de Isabel II, más allá de que la propia empresa haya anunciado su interés por abandonar la plaza. Sin embargo, un informe de la Secretaría General municipal confirma que «no cabe resolver el contrato por los incumplimientos graves y culpables imputables a la empresa». La razón es simple. Aunque Canal no se esté ajustando al compromiso que adquirió con Cáceres al hacerse cargo de la concesión, la cláusula 25 del pliego de condiciones no identifica expresamente qué infracciones conllevan esa resolución contractual. No obstante, con la base de las deficiencias e incumplimientos corroboradas por la Inspección de Servicios, ya hay propuesta de sanción sobre la mesa. Son, en total, nueve multas de 6.001 euros, tres más de 12.002 y una principal de 36.000. La factura se eleva a 126.015 euros, aunque debe ser ratificada por la Comisión de Contratación y el pleno. Sería la segunda sanción a la que debe responder la concesionaria tras otra anterior de 113.000 euros que, además, se encuentra ya en vía judicial.

La principal multa es la relativa a medios personales adscritos al servicio. La penalización por este concepto oscila entre un mínimo de 6.001 euros y un tope de 36.000. La propuesta de sanción es máxima por la reiteración que se produce. Canal ofertó una plantilla de 97 puestos más el gerente y según los datos analizados tiene 11 menos. Se da la circunstancia de que hay trabajadores que prestan servicio en la concesión de Monroy. la empresa alega que no son profesionales imputables a la de Cáceres.

La lista de incumplimientos se alarga. Se imponen 12.002 euros de multa por el plan de explotación de agua potable, no contar con dependencias adecuadas o no haber elaborado aún el plan director del servicio. El resto de penalidades son de 6.001 euros: sistema de comunicación con el cliente, plan de control de vertidos y fugas, compromiso con la comunidad, inversiones y mejoras, plan de explotación de la red de saneamiento, plan de gestión de contadores con 13.000 aparatos que han llegado al final de su vida útil, plan de mejora del balance hidráulico, menos vehículos de los ofertados (33 en lugar de 41) y medios técnicos insuficientes.

La empresa no se ha pronunciado sobre el expediente.