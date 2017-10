Ayuntamiento y Junta se reprochan la falta de diálogo Jueves, 26 octubre 2017, 08:09

El gerente del SES admite que no existe diálogo con el Ayuntamiento. No hay llamadas ni en una ni en otra dirección. El Consistorio lamenta que no se haya recibido ninguna comunicación oficial por parte de la Junta de Extremadura y sostiene que ésta echa «balones fuera» y elude sus responsabilidades. De hecho, en el equipo de Gobierno se denuncia que el SES tenga más interés en dar explicaciones a los concejales del PSOE que a la propia alcaldesa. «El interés general debe estar por encima de los intereses partidistas». «Una vez más, la Junta incumple con Cáceres», lamenta el Ayuntamiento.

«No es admisible que unas actuaciones prometidas hace una década sigan sin concluirse y sin abrirse al público», remarca el Consistorio. El portavoz municipal no duda en calificar como «cara dura» la actitud de la Junta. Rafael Mateos explicó ayer que el Ayuntamiento cumplirá con su parte cuando el hospital esté listo y denunció que el SES tiene en «un estado lamentable» las dotaciones en la ciudad.