Cáceres expropia terrenos para cumplir el Plan de Rescate Ciudadano Dos fincas. Vista aérea. Una tiene 4.557 metros cuadrados, con una vivienda de 90 metros del año 1936. La otra dispone de casa y otros alrededor de 4.000 metros cuadrados. :: google maps Encarga a la Brigada de Obras tapiar las puertas y poner candados en las cancelas de la Ribera para evitar la ocupación de dos parcelas que se utilizarán como huertos sociales MANUEL M. NÚÑEZ CÁCERES. Viernes, 17 noviembre 2017, 07:28

El Ayuntamiento aún sigue intentando cumplir las medidas acordadas cuando se aprobó el Plan de Rescate Ciudadano. Eso sucedió en el pleno municipal del 17 de diciembre de 2015. Han pasado casi dos años y quedan algunas por ejecutar. Una es el proyecto de huertos sociales. El Consistorio se comprometió a obtener los terrenos necesarios para poner en marcha un programa de acción que permitiese utilizar esas parcelas como alternativa a aquellas «familias con escasos recursos económicos». En ese contexto se entiende la expropiación llevada a cabo mediante el pago del correspondiente justiprecio, confirma en el equipo de Gobierno, de dos fincas en las inmediaciones de la Ribera del Marco. El objetivo es «dar cumplimiento» al contenido del Plan de Rescate en los términos en los que salió adelante por unanimidad de los 25 concejales de la Corporación.

Lo propuso CáceresTú pero el resto de grupos con representación aplaudieron la iniciativa. De hecho, la propia alcaldesa, Elena Nevado, dijo entonces que era un «buen ejemplo» para seguir trabajando sobre la base del diálogo y el consenso.

Uno de los puntos de dicho plan era el de los huertos sociales. Uno «de los más interesantes», llegó a reconocer entonces Mar Díaz, concejala de Ciudadanos.

«No hay aún ordenanza ni inventario de terrenos», denuncia CCTÚ. El plazo fijado en 2015 fue 2 meses

Ambas parcelas están próximas y tienen unos 4.000 metros cuadrados y viviendas ya antiguas

La propuesta aprobada fomentaba el autoconsumo, el cooperativismo «y en consecuencia el empleo». Sin embargo, los plazos se han ido superando sin que se dé contenido al propio plan. Por ejemplo, se marcó un plazo de tres meses para la preparación de los terrenos «contemplándose la posibilidad de que sean la empresa adjudicataria, la sección de parques y jardines del Ayuntamiento, o incluso algún taller de empleo específico, los encargados de realizarlos». Esos terrenos ahora se comienzan a conseguir. También se aprobó que en seis meses se elaborase una ordenanza o reglamento que regulase el procedimiento de uso de los huertos. Había dos meses para tener el inventario.

De momento, el paso que se da es empezar a obtener el suelo necesario para ponerlo a disposición de quienes lo puedan necesitar. A las parcelas municipales se añaden otras que han sido expropiadas. Es el caso de dos fincas en las inmediaciones de la Ribera del Marco. La primera se ubica a las afueras de Puente Vadillo. Según los datos del Catastro dispone de una vivienda que se construyó en 1936 de unos 90 metros cuadrados. En esa superficie se incluye un almacén de 22 metros cuadrados. Además, los terrenos adyacentes suman otros 4.557 metros cuadrados, listos para los huertos sociales.

La segunda propiedad adquirida para este fin también se encuentra próxima a la Ronda de Vadillo en su confluencia con Matadero y en las traseras del Edificio Valhondo.

El Ayuntamiento le atribuye unos 4.200 metros cuadrados de parcela (3.866 según la consulta realizada por este diario al Catastro). En esos terrenos pero con otra referencia catastral figura un inmueble de uso residencial con 329 metros cuadrados de superficie y 167 metros cuadrados construidos. Es del año 1950.

Con la obtención de estos terrenos, el Ayuntamiento pretende agilizar esa puesta a disposición de suelo para los huertos del Plan de Rescate Ciudadano. Lo que aprobó el pasado día 3 la Junta de Gobierno Local fue lo siguiente: «Que dichas parcelas se pongan a disposición de la Universidad Popular para la creación de huertos de ocio, coordinándose con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales para la instalación de huertos sociales, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos incluidos en el Plan de Rescate».

Antes de ello, sin embargo, se deben adoptar otras medidas. Las actuaciones propuestas consisten en colocar candados en las cancelas de acceso a las fincas «y el tapiado de puertas y ventanas de las edificaciones para evitar su ocupación». Ese trabajo ya se ha encargado a la Brigada de Obras.

CCTÚ: «No se cumple»

«El Plan de Rescate no se cumple. Se aprobó en 2015, pero buena parte del mismo no se está ejecutando. Es la linea habitual de este equipo de Gobierno del PP», denunciaron hace unos días los concejales de CáceresTú Ildefonso Calvo y Consolación López. «No se ha hecho nada. No tenemos ni inventario de los terrenos», lamenta López.

Ese trámite del inventario debería haberse resuelto en febrero de 2016. CCTÚ elaboró un documento de trabajo inicial con 40 medidas y 10 objetivos prioritarios, entre ellos, garantizar los mínimos vitales, facilitar el acceso de todos los cacereños a los servicios públicos y «poner terrenos municipales al servicio de las necesidades básicas».

Su proyecto de huertos sociales se diseñó «para los colectivos más vulnerables». «En Cáceres -decía CCTÚ-, partiendo de la experiencia incipiente de huertos de ocio para mayores de la Universidad Popular, se debería desarrollar y ampliar la iniciativa», en este caso, con el objetivo en aquellas capas de la sociedad cacereña con menos recursos o medios económicos a su alcance.

El contenido de los huertos sociales del Plan de Rescate difiere del que ejecuta desde hace años la Universidad Popular. En éste, el 60 por ciento de los terrenos se destinan a personas jubiladas. Pueden presentar solicitudes adultos que no tengan terrenos propios en un radio de 25 kilómetros de Cáceres, que se comprometan a asistir al taller que se organiza y que paguen la correspondiente tasa.

Mientras, el procedimiento administrativo de concesión de los huertos sociales queda pendiente de que se apruebe su ordenanza o reglamento.