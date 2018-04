El Ayuntamiento de Cáceres instará a San Juan a que retire la pancarta de su fachada El cartel, situado en la fachada principal, se colocó la semana pasada. :: / JORGE REY El párroco desconocía que hubiera que solicitar permiso municipal para colocarla por no tratarse de un elemento permanente MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 11 abril 2018, 21:23

Si ha pasado estos días por la Plaza de San Juan le habrá sorprendido un detalle. Una gran pancarta preside desde la semana pasada la fachada principal de la iglesia. La lona, de color amarillo, luce sobre uno de los templos más importantes de la ciudad. Esta parroquia data del siglo XIII, aunque ha sufrido modificaciones posteriores. La última reforma se realizó en la década de los años 60 del siglo XX.

El cartel anuncia catequesis para jóvenes y adultos, que se celebran en los salones parroquiales de San Juan y que empezaron el pasado lunes. Pero más allá del contenido de la pancarta su colocación abre el debate sobre el impacto que generan las lonas de este tipo sobre elementos del patrimonio de la ciudad. ¿Puede un monumento servir de soporte publicitario?

Ceferino de las Heras, el párroco de San Juan, desconocía este miércoles si se ha pedido permiso al Ayuntamiento para su colocación. De hecho, no sabía que este trámite fuera necesario. «Lo que no podemos hacer sin permiso son acciones irreversibles que afecten a la construcción. Si hubiéramos instalado algún elemento fijo, entonces sí tendríamos que haber pedido autorización», explica el sacerdote.

La iniciativa, cuenta De las Heras, ha partido de la comunidad neocatecumenal que está vinculada a la iglesia de San Juan para anunciar sus catequesis. «Han colocado el cartel con el permiso de la parroquia. Nosotros sí les hemos autorizado», recalca el párroco al tiempo que admite que la lona es «un poco grande». La idea es que la pancarta permanezca en la fachada del templo durante un mes.

Al parecer, según ha podido saber este diario, no existe una autorización municipal que avale la colocación de la pancarta. Así las cosas, el Ayuntamiento instará a la iglesia a retirar el cartel, ya que este tipo de intervenciones, según apunta el Consistorio, requiere de autorización municipal. No se trata de una fachada convencional, sino de un monumento.

No obstante, antes de adoptar la decisión, el Ayuntamiento está revisando si existe o no solicitud para colocar la pancarta. En cualquier caso, no sería la primera vez que el Consistorio ordena la retirada de un cartel de grandes dimensiones situado en un enclave singular.

El capítulo más reciente se produjo en el mes de mayo de 2016, cuando el Ayuntamiento ordenó la retirada del cartel del Festival de Teatro Clásico de Cáceres del Arco de la Estrella, puerta de acceso por excelencia a la Ciudad Monumental, al carecer de autorización.

En este caso, la directora del certamen, Silvia González, sí había pedido permiso al Ayuntamiento. Pero no esperó a que el Consistorio le diera el visto bueno porque el tiempo se le echaba encima y confiaba en la aprobación municipal. Dos semanas antes se había colocado en el Arco de la Estrella el cartel del Festival de las Aves, que sí pasó el filtro de los técnicos municipales.

«Hay que replantearse la ubicación de las pancartas para respetar determinados entornos», dijo entonces la alcaldesa, Elena Nevado. El debate vuelve a la actualidad.