El Ayuntamiento de Cáceres usa el dinero del convenio de ferias para pagar los toros Pleno municipal en abril de 2016 en el que se retiran las ayudas a los festejos taurinos. :: hoy CáceresTú denuncia la «triquiñuela» del equipo de Gobierno de dar 25.000 euros y Ciudadanos pide las cuentas de las fiestas MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 15 junio 2018, 08:25

El uso del dinero del convenio de ferias entre el Ayuntamiento de Cáceres y la entidad bancaria Liberbank, 25.000 euros, para financiar los toros pone de nuevo en primer plano la utilización de dinero municipal para festejos taurinos. La oposición recordó ayer que hay un acuerdo de pleno que impide destinar fondos públicos a ello. Sin embargo, el equipo de Gobierno responde que aquel acuerdo de abril del 2016 (anulado luego por sentencia judicial por defectos en la tramitación) solo afectaría al presupuesto, nunca a dinero procedente de patrocinios, como sería el caso. CáceresTú no dudó en calificar ayer este movimiento de «triquiñuelas» para saltarse el mandato del pleno.

El portavoz local de Ciudadanos, Cayetano Polo, pidió en la comisión de Cultura las cuentas completas de la feria así como un estudio detallado de viabilidad del festejo que se celebró el pasado 2 de junio.

Según el convenio entre el Ayuntamiento y Liberbank, del que se informó el pasado 24 de mayo, ambas partes se comprometían a colaborar «para la celebración de los actos que se organicen con motivo de la Feria de San Fernando 2018», en genérico, sin hacer mención expresa a ninguna actividad concreta. La vigencia se extendía desde el 29 de mayo al 2 de junio, precisamente el día que se celebró la corrida. Aunque se enviaron fotos de la firma a los medios de comunicación, la cifra del convenio no se llegó a hacer pública, pero figura en el acta de la Junta de Gobierno del 18 de mayo, en la que se alude a «una aportación económica por parte de Liberbank, S.A., de 25.000 euros como máximo».

Ayer, el equipo de gobierno no reconoció de forma explícita ni haber dado dinero al empresario taurino ni haber utilizado el dinero aportado por la entidad bancaria, pero sí dejó entrever por la tarde que había hecho una aportación para que se celebrase la corrida, y no desmintió las denuncias de la oposición.

El concejal de CáceresTú Ildefonso Calvo habla de «oscurantismo y falta de transparencia» del Gobierno, «una maniobra a espaldas de los grupos de la oposición para que los toros reciban una cantidad de un convenio». «No tienen ningún empacho en que se destinen fondos de un convenio para una corrida de toros, pero no se preocupan de dar una solución a los colectivos con necesidades», añadió Calvo.

El debate se abrió en la comisión de Cultura de ayer, en la que el concejal de Festejos, Pedro Muriel, dio los primeros números sobre el balance de ferias, cerrado con déficit de 18.000 euros: ingresos de 204.000 euros por tasas de casetas, atracciones, puestos... ; Y gastos de 220.000 en iluminación, limpieza, servicios extraordinarios...

«Se han gastado 25.000 en una corrida de toros, que se podrían haber destinado para que no existiera ese déficit que paga toda la ciudadanía», abundan desde CáceresTú.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Cayetano Polo pregunta: «¿Por qué se pagan 25.000 y no 10.000 ó 15.000 euros? ¿Dónde está el informe de viabilidad? Queremos los números completos».

El equipo de gobierno comunicó ayer su postura asegurando que los toros son una tradición y que el mandato de pleno «se ha cumplido» ya que solo hace referencia al presupuesto municipal. «Si se ha logrado tener toros en Cáceres, a pesar de la oposición en bloque, ha sido gracias a las gestiones realizadas desde el equipo de Gobierno con entidades privadas». «Se han dado todos los datos en la comisión y desde el primer momento se informó de la búsqueda de patrocinadores privados», añadieron en nota de prensa.

«No he hablado con Pedro Muriel. Pero solo puedo decir que aún no he cobrado», explicó a HOY el empresario taurino que organizó la corrida del día 2, Joaquín Domínguez.

Por su parte, desde Liberbank indicaron ayer a este diario que el convenio suscrito con el Ayuntamiento «era para ferias en general». «Específicamente nuestra imagen no se puso en el festejo taurino, sino en el resto de actividades del programa de fiestas», precisan.