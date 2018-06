El Ayuntamiento de Cáceres denuncia falta de lealtad de la Junta tras la visita al hospital

El Ayuntamiento de Cáceres está molesto con la Junta de Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud (SES) organizó para el jueves por la tarde una visita guiada con colectivos vecinales para mostrarles el actual estado de los trabajos de construcción del nuevo hospital. El portavoz municipal, Rafael Mateos, ha denunciado esta mañana «la falta de lealtad» de la administración autonómica al olvidarse de nuevo del Ayuntamiento.

«No se entiende por qué motivos no se invita al Consistorio. Es una situación que ya se ha repetido varias veces». Mateos ha puesto ejemplos como la presentación del proyecto al grupo municipal socialista o a los alcaldes socialistas de la provincia.

«Hay que contar con el Ayuntamiento», recomienda Rafael Mateos. Ha recordado que ambas administraciones deben coordinarse sobre cuestiones básicas que afectan a la nueva dotación sanitaria, entre otros el transporte público, los accesos o el servicio de taxis.

El pasado lunes se vio en comisión de Urbanismo precisamente el expediente relativo a los accesos principales al hospital. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Luis Salaya, denunció el retraso en la convocatoria de ese órgano municipal, lo que supone entorpecer el proyecto del hospital. Rafael Mateos lo desmiente. «No es cierto. Si no se convocó esa comisión fue porque no estaban aún los informes técnicos. En cuanto los temas que se abordan disponen de los dictámenes correspondientes se efectúa la convocatoria. No se paralizan los temas», matiza.

Urbanismo ha estado dos meses sin convocarse y en el pleno de abril ni siquiera se incluyó un solo asunto relativo a su área. También siguen pendientes, admite Mateos, los informes de respuesta a las alegaciones que presentó la empresa que promueva la mina de litio en la Montaña. Los trabajos se paralizaron en febrero y aún no se ha resuelto el expediente. Debe abordarse en comisión y si no agiliza el proceso en las próximas semanas habría que esperar ya hasta septiembre.