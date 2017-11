Cáceres aplaza su decisión sobre la nueva concesión de la zona azul El contrato actual de la zona azul es de 2012. :: hoy Se ha pedido un nuevo informe jurídico a la Secretaría para ver si se puede seguir con el concurso, paralizado desde hace siete meses J. J. GONZÁLEZ CÁCERES. Miércoles, 1 noviembre 2017, 10:34

Un año después de haberse aprobado en el pleno y siete meses después de haberse abierto las ofertas de los licitadores en la Mesa de Contratación, el concurso de la nueva zona azul sigue sin resolverse, a pesar de que el Gobierno local había previsto ayer, en principio, tomar una decisión al respecto. Sin embargo, tal decisión ha sido aplazada.

Responsables del Gobierno se reunieron ayer con los técnicos municipales para analizar el contenido del reciente dictamen emitido por la Comisión Jurídica de Extremadura, organismo al que se dirigió el Ayuntamiento para que se pronunciara sobre algunas dudas surgidas respecto del cumplimiento de las condiciones del concurso por las empresas.

La reunión se celebró, pero el Gobierno municipal ha decidido aplazar la decisión, pendiente de un informe que se ha pedido la Secretaría General sobre el dictamen de la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura. La previsión es que la decisión final se tome de manera inminente, a pesar de que cualquiera de las opciones posibles se expone a la presentación de reclamaciones por parte de las empresas.

El concurso fue aprobado en el pleno de hace un año y están pendiente seis empresas

El bloqueo del concurso se produjo tras la reunión de la Mesa de Contratación del pasado 9 de marzo, en la que se abrieron las ofertas económicas de las seis empresas o uniones de empresas que se han presentado al concurso convocado por el Ayuntamiento tras su aprobación en el pleno de octubre de 2016. El plazo para terminó en diciembre y concurrieron la actual concesionaria del servicio, desde 2012, Cysex, del grupo Conyser, en una unión temporal de empresas (UTE) con Eysa, así como las siguientes: Aussa, la UTE de Gertek y Acciona, Setex-Aparki, Dornier, y Valoriza.

Básicamente, el problema surge tras advertir una de estas empresas, Dornier, que cuatro de las seis han basado parte de sus ofertas económicas, la referido al precio del servicio de grúa, en unos precios distintos a los mínimos que señala un escrito de aclaración publicado por el Ayuntamiento ante las consultas de las empresas. En ese documento se recoge que los precios mínimos de la grúa deben ser los de la vigente ordenanza fiscal de las tasas por retirada de vehículo, que fija 100 euros para los turismo. Cuatro de las seis empresas, excepto Dornier y Cysex-Eysa, han consignado precios menores, los recogidos en el pliego de condiciones del concurso.

Sobre ello, hay informes técnicos municipales que difieren y por ello el Ayuntamiento pidió el dictamen de la Comisión Jurídica para ver si había motivo o no para anular el concurso, una de las opciones que se planteó. Sin embargo, según fuentes del Gobierno, el dictamen de la comisión no está muy claro y resulta ambiguo, aunque señale que la publicación del escrito de aclaraciones no es motivo de nulidad el concurso. En todo caso, la solución que se adopte siempre será respondida con recursos de las empresas que se sientan perjudicadas.