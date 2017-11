La ausencia de una oncóloga en Cáceres genera retrasos en las citas de los pacientes Purificación Plaza muestra las cartas de sus citas canceladas / LORENZO CORDERO El SES indica que ayer tuvo lugar el examen de selección del médico que ocupará esta plaza, y que ya se está volviendo a citar Jueves, 30 noviembre 2017, 23:32

Más que la enfermedad, a Purificación Plaza le aterra la burocracia y los retrasos, que son los que han hecho que su lucha contra el cáncer de mama vaya lenta y esté llena de obstáculos. «Esto me tiene mal», explica con desesperación. Hasta ayer, acumulaba cinco semanas de retraso sobre la cita inicial que le dieron para pasar consulta con su oncóloga. Una primera carta la convocaba el 25 de octubre en el Hospital San Pedro de Alcántara. Días antes de esta fecha recibió una nueva misiva en la que se la citaba para el 8 de noviembre. No llegó a asistir a esta consulta porque también se anuló, esta vez por teléfono. «Me dijeron que me volverían a llamar, pero todavía no lo han hecho». Purificación, de 60 años, lamenta que en un asunto como el cáncer, una enfermedad en la que el tiempo es fundamental, se sufran estos retrasos. «Yo me veo con fuerzas porque no soy mayor y estoy bien, pero no deberíamos pasar por esto». Tiene los papeles preparados para acudir a la gerencia del SES (Servicio Extremeño de Salud) a poner una reclamación, pero lamenta tener que dar este paso.

Desde el SES se explica que una de las oncólogas del área de Salud de Cáceres está realizando una estancia de formación especializada en el extranjero, y que ayer mismo se realizó el examen para seleccionar al oncólogo «que cubrirá esa plaza en los próximos días».

Acerca de los retrasos, que según Purificación Plaza afectan a más personas, el SES indica que «en ese servicio no consta que haya pacientes pendientes de cita», aunque reconoce que se han puesto tres reclamaciones en los últimos días y que estas pacientes ya están citadas y ya han pasado consulta con otros facultativos. Como solución, recomiendan presentar reclamaciones ante el SAU (Servicio de Atención al Usuario) del SES.

Trabas

El retraso en su cita con la oncóloga es sólo una de las muchas trabas que describe desde que le diagnosticaron cáncer de mama el pasado mes de junio. Tras la operación, en la que le extirparon un tumor, recibió 25 sesiones de radioterapia. «Tuve muchos retrasos y parones por culpa de la máquina de radioterapia, porque tenía averías». El servicio de radioterapia de Cáceres, concertado con un centro privado, se estropeó en once ocasiones el pasado verano, de julio a septiembre. «Eso hizo que mi tratamiento se prolongara más de lo debido, tenía que acabar en agosto y terminé el 22 de septiembre, llegué a tener un parón de 11 días», explica.

También tuvo varias demoras en su cita para efectuarse una densiometría ósea (en el hospital Infanta Cristina de Badajoz) que debía llevar a su cita con la oncóloga. La última fecha que le dieron fue la del 24 de octubre, solo un día antes de la primera consulta con la doctora que seguía el proceso de su enfermedad, que no llegó a producirse. «Pensé que los resultados no podrían estar para el día siguiente y me la hice por privado, pagué 100 euros», se lamenta.

Su reflexión es que, por más sensibilización que se haga, «no se consigue nada si no tenemos una buena sanidad, los lacitos no sirven si luego tenemos que enfrentarnos a todo esto, es agotador».