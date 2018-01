La asociación Cáceres Carnaval mete prisa al Ayuntamiento Imagen del Carnaval cacereño, en la Plaza Mayor. / HOY El colectivo pide al Consistorio que redacte unas bases para el desfile y que mejore la seguridad de la pasada edición MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Miércoles, 3 enero 2018, 23:19

La Asociación Cáceres Carnaval tiene su mirada puesta en febrero. Falta poco más de un mes para que la fiesta que este colectivo se propuso rescatar hace unos años celebre una nueva edición y todavía, según lamenta su presidenta, Marisa Iglesias, el Ayuntamiento no ha dado los primeros pasos para poner en marcha los preparativos, tal y como aseguró este miércoles a este diario.

«Seguimos esperando respuesta del Ayuntamiento para una reunión, como todos los años, que se nos prometió para mediados de noviembre, de cara a la preparación del Carnaval de 2018. Después de haberlo intentado en varias ocasiones y recibir sólo largas, vemos que hasta pasadas las navidades seguiremos sin tener noticias. Entonces, a menos de un mes, habrá que ir deprisa y corriendo como ya ha ocurrido otras veces», escribió hace unos días Iglesias en el perfil de Facebook del colectivo que preside.

Marisa Iglesias admite que no quiere abrir una guerra con el Consistorio, ni hacer una polémica de este tema. Simplemente, explica, se trata de trabajar con tiempo para empezar a organizar una fiesta que este año llega pronto. El Sábado de Carnaval es el próximo 10 de febrero. «Nos estamos temiendo que hasta que no pase la cabalgata no comenzarán a trabajar en el Carnaval. Estamos pendientes de una reunión que no se produce. Y la gente que quiere participar necesita saber. Se nos echa el tiempo encima», dice.

La asociación tiene muy claras las peticiones que este año formulará al Consistorio. Por un lado, solicitará que redacte unas bases que regulen el desfile con el fin de que los participantes sepan qué aspectos valorará más el jurado a la hora de conceder los premios. Y, además, reclamará más organización y seguridad para este mismo acto.

«Hemos puesto en conocimiento de la concejalía correspondiente nuestra inquietud sobre cosas que vienen provocando problemas en las últimas ediciones, como la organización y la seguridad en el desfile, sobre todo en el punto de salida», escribió la asociación en su perfil de Facebook.

«También hemos trasladado a la concejalía nuestra inquietud sobre la necesidad de la elaboración de unas bases de concurso que sienten las reglas por las que nos debemos regir los grupos para evitar equivocaciones a la hora del resultado del jurado que valora dicho concurso», explica Marisa Iglesias.

«Como veis, para todo esto se necesita tiempo. Ya me diréis si es plato de gusto que presenten unas bases quince días o una semana antes de la fecha, cuando ya todos tengamos todo preparado», añade el mensaje difundido en la red social.

Hay que recordar que Cáceres ha recuperado desde hace cuatro años la fiesta de Carnaval gracias el empeño y el trabajo de esta asociación, que ha conseguido que el Ayuntamiento también se implique en la organización de la fiesta.

El año pasado, de hecho, el Consistorio dedicó un presupuesto de 12.000 euros a la programación. En el desfile del sábado, la actividad más importante del programa, participaron mil personas, distribuidas en 19 grupos diferentes.