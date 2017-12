El PP asegura que no se les puede culpar del retraso en la apertura del hospital 02:13 REDACCIÓN CÁCERES. Viernes, 22 diciembre 2017, 07:48

El PP acusó ayer a la Junta de Extremadura de llevar «años engañando» a los ciudadanos de Cáceres con la apertura del nuevo «medio hospital» y ha calificado de «tomadura de pelo» las últimas declaraciones del consejero de Sanidad, José María Vergeles.

En una nota de prensa, los populares cacereños han señalado que los ciudadanos «llevan esperando a que los socialistas cumplan con esta infraestructura sanitaria que muchas veces han prometido», y de la que se puso la primera piedra en diciembre de 2006, es decir, hace ahora justo 11 años.

Los populares creen que no se puede culpar «de nada» al anterior Gobierno del PP cuando se habla de esta infraestructura sanitaria. De este modo se responde a las declaraciones del consejero durante su visita del miércoles, que calificó de «temeridad» la decisión del anterior Gobierno regional de paralizar la obra cuando acordó liquidar el contrato con las empresas que estaban ejecutándolo.

El portavoz del PP en la provincia, Emilio Borrega, aseguró ayer, en cualquier caso, que su partido quiere que esta infraestructura se abra «cuanto antes, pero sin olvidar que a los cacereños se les prometió un hospital completo y ahora el PSOE solo quiere abrir medio hospital».

En este sentido, ha dicho que la partida presupuestaria para 2018 de 10 millones de euros destinada al hospital, « demuestra que el PSOE, con Vara y Vergeles a la cabeza, no apuesta por la construcción de la segunda fase».

Los populares también han criticado que les entren «las prisas ahora para no perder fondos europeos por no gestionarlos bien». Según Vergeles, si el hospital no está abierto en 2019, se descertificarían las obras, lo que supondría la pérdida de fondos europeos.

Como se informaba ayer, el plan es abrir la primera fase del centro hospitalario en 2018, y trasladar allí toda la actividad quirúrgica.