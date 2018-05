32 artistas y un grito por los refugiados

Womad abre este jueves su menú de multiculturalidad y ritmos. 32 artistas procedentes de 11 países: Colombia, España, Estados Unidos, Francia, India, Mali, México, Namibia, Reino Unido, Senegal y Siria, arriban a la ciudad. Hay folk, música de raíz, pop y jazz. Hoy mismo, junto al grupo toledano Milo Ke Mandarini que abre a las 20 horas en la Plaza Mayor, estarán Lino Suricato (Extremadura), la banda española The Gramophone All Stars y el grupo hindú The Ska Vengers. Soleá Morente actuará en la Plaza Mayor a las 21,00 horas del sábado, Papaya el sábado a las doce de la noche en San Jorge y los senegaleses Baobab cerrarán el festival a la una de la mañana en la Plaza Mayor. El programa cuenta con seis formaciones extremeñas y el escenario del IJEX de la Plaza de Santa María.

La plataforma Refugiados Cáceres lanzará un grito contra las guerras y por la acogida de los refugiados que huyen de ella. Será en San Jorge a las 21,50 del viernes y en la Plaza Mayor el sábado a las 22,10, donde se leerá un manifiesto. Ya se ha colocado una pancarta en la Plaza Mayor en donde puede leerse 'No más guerras. #RefugeesWellcome.