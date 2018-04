Arranca la obra de la red de agua del centro que afecta a 13.000 cacereños Zona del primer tramo de García Plata vallado y donde se suprimen estacionamientos hoy. :: jorge rey Se suprimen los estacionamientos desde hoy en García Plata de Osma hacia Gil Cordero: los trabajos llegarán a 5.300 viviendas y más de 700 locales MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 9 abril 2018, 07:34

Más de 5.300 viviendas y 700 locales comerciales se verán afectados por la obra de renovación de la red de agua que ejecutará la concesionaria, Canal de Isabel II. Los estacionamientos se suprimen desde hoy en el tramo de García Plata de Osma que conecta con Gil Cordero, donde la señalización informativa ya se colocó hace varios días. Las vallas han tomado una de las calles más céntricas de la capital y suponen el primer aviso de los contratiempos que se avecinan para residentes y conductores en las próximas semanas. Por contra, cuando concluyan los trabajos que arrancan ahora, más de 13.000 cacereños recibirán un mejor servicio. La red de abastecimiento y la de saneamiento se modernizarán en alrededor de una decena de calles en el entorno de Gil Cordero y República Argentina.

«Queda prohibido estacionar en toda la calle desde el 9 de abril hasta final de obra». Es el cartel informativo que aparece adosado a las vallas junto a dos señales de prohibición. Lo ha colocado la empresa Excaserva SL, que resultó adjudicataria del contrato que convocó en concurso público Canal de Isabel II. Se recibieron 13 ofertas. Excaserva ofertó una mejora superior al 31 por ciento sobre el precio de licitación. El presupuesto para las obras se fijó en 1,78 millones. La propuesta de Excaserva fue de 1,22. Son 556.473 euros menos del precio base. El plazo de ejecución de los trabajos es de 18 meses, pero en el proyecto global aparecen no solo las actuaciones que ahora se inician en el entorno de Gil Cordero. Las obras de renovación de la red de aguas también incluyen San Francisco, Maluquer, otros puntos de la zona centro como Rodríguez Moñino, León Leal o Avenida de España y la calle Malpartida en Aldea Moret.

LOS DATOS El presupuesto 1,78 millones. Contrato final Adjudicado a Excarserva SL. Hizo una oferta un 31 por ciento inferior, en total, 1.225.953 euros. La concesionaria del agua recibió 13 propuestas. Los cambios Se sustituye la red de abastecimiento, que pasa a ser de fundición dúctil en lugar de función gris. Las tuberías de saneamiento serán de PVC, más anchas con respecto a las actuales. Las calles Juan XXII, Linares, Plus Ultra, Sanguino Michel, García Plata, Argentina, Dionisio Acedo, Av. Alemania y Gil Cordero. El proyecto global Incluye también San Francisco, Maluquer, Aldea Moret...

Lo que han hecho de entrada los operarios es delimitar el área de intervención en el primer tramo de García Plata de Osma. Son 130 metros entre la esquina de Gil Cordero en la que se ubica la cafetería Cauria y la intersección con República Argentina.

El plazo es de 18 meses, aunque la intervención se prolongará más adelante a otros puntos de la capital

En cuanto al abastecimiento, se sustituirán las actuales conducciones de fundición gris por tuberías nuevas de fundición dúctil de 100 mm de diámetro. Las tuberías de saneamiento serán de PVC y más anchas al pasar en dicha vía de 300 a 400 mm. Esa será la medida que se aplique en otras arterias afectadas, aunque en la calle Gil Cordero se colocarán también tubos aún más anchos, de 630 mm.

En total, solo en la calle García Plata de Osma la mejora llegará a 376 hogares y 42 locales comerciales. La renovación también será sobresaliente en otros puntos aledaños a lo largo de las próximas semanas. En Gil Cordero, una de las vías con mayor flujo de vehículos de la capital cacereña y con más de 300 metros de longitud entre las intersecciones con Virgen de Guadalupe y Plaza de América, se llegará a 1.057 viviendas y más de un centenar de negocios. En la Avenida de Alemania hay 1.934 pisos y 458 locales.

En concreto, las calles afectadas por esta actuación son las siguientes: Juan XXII, Linares, Plus Ultra, Sanguino Michel, García Plata de Osma, Argentina, Dionisio Acedo, Avenida de Alemania y Gil Cordero. En Plus Ultra y Linares se actuará solo en la red de saneamiento, no así en la de abastecimiento, según el proyecto presentado por la concesionaria del ciclo integral del agua.

Las obras se diseñan con la necesidad de coordinar los trabajos con otros servicios como el gas. Se han localizado puntos de conflicto con otras canalizaciones, por ejemplo en el cruce de Sanguino Michel y Argentina. La misma situación se produce en otra intersección, la de Juan XXIII. Una coyuntura parecida es la de la línea de gas que cruza la línea de abastecimiento de fundición dúctil proyectada entre Dionisio Acedo y Sanguino Michel. Con el suministro eléctrico es más de lo mismo. Sin ir más lejos, en el cruce de la avenida de Alemania y la calle Argentina, donde la línea de media tensión emerge sobre dos de los puntos de la nueva línea de abastecimiento que se proyecta.

Los técnicos deberán dar respuesta a esos conflictos. A su vez, los vecinos multiplicarán las quejas a partir d e hoy por problemas para aparcar donde siempre o circular con su coche. Las molestias merecerán la pena en unos meses, cuando la nueva red de aguas haya multiplicado sus prestaciones.