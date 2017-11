Cáceres aprueba la rebaja del IBI que supondrá un millón menos de recaudación Vista aérea de Cáceres:: HOY La comisión ha dictaminado, con el voto favorable de PP y Ciudadanos y el voto en contra de PSOE y Cáceres Tú, la modificación de la ordenanza fiscal E.P. Martes, 7 noviembre 2017, 14:59

La comisión de Economía del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este martes la bajada del Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) lo que supondrá un ahorro a los cacereños de cerca de un millón de euros (1.076.000 euros), cantidad que dejarán de percibir las arcas municipales por este concepto.

En concreto, la comisión ha dictaminado, con el voto favorable de PP y Ciudadanos (Cs) y el voto en contra de PSOE y Cáceres Tú la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del IBI que determina realizar una bajada del tipo impositivo aplicable a los inmuebles rústicos y urbanos, en tres puntos porcentuales respecto al tipo impositivo vigente en la actualidad. La propuesta deberá ser ratificada por el Pleno municipal.

De esta forma, el tipo impositivo del IBI aplicable a los inmuebles urbanos quedará fijado en el 0,70% para aquellos que tengan asignado por catastro un uso industrial, comercial o de restauración, y el 0,72% para el resto de usos. En cuanto al tipo impositivo del IBI para los inmuebles de naturaleza rústica, el gravamen queda fijado en el 0,90%.

Según ha destacado la concejala de Economía, María Guardiola, la bajada de este impuesto «resulta posible por la recuperación paulatina de la estabilidad económica de las cuentas municipales». Asimismo ha criticado la actitud de la oposición, por no presentar propuestas, a la vez que ha lamentado que hayan votado en contra de una bajada de impuestos que afecta a todos los cacereños. «No se puede estar en el no es no de manera permanente, cuando se beneficia a todos los ciudadanos», ha incidido.

Familias numerosas

La modificación de la ordenanza fiscal recoge que tendrán derecho a una bonificación las familias numerosas siempre que, al menos él o los progenitores y un mínimo de tres hijos que integren la unidad familiar, estén empadronados en el domicilio objeto de la imposición.

La bonificación para familias numerosas será de 130 euros con 3 hijos o menos, 220 para las familias con más de 3 hijos o aquellos en que algún miembro de la unidad familiar tenga la condición de discapacitado. Esta bonificación no será aplicable cuando los componentes de la unidad familiar tengan la inmuebles con un valor catastral superior a 120.000 euros.

La bonificación para familias numerosas será de 130 euros con 3 hijos

Esta solicitud de bonificación se presentará en los dos primeros meses del ejercicio en el que se pretenda la aplicación del beneficio fiscal. La entrada en vigor será este año, pasando el límite de 105.000 euros a 120.000 ya que se considera que una familia numerosa necesita de una vivienda de mayores dimensiones, lo que también supone un mayor valor catastral.