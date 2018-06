Apoyan a la directora del colegio San Francisco, que declara hoy en el juzgado La manifestación empezó en el colegio y terminó en el Palacio de Justicia. :: Lorenzo cordero Unas 160 personas se manifestaron ayer pidiendo que se restituya en su puesto a la acusada de maltrato a una menor SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 21 junio 2018, 08:39

«Respeto y dignidad en apoyo a nuestros compañeros». Es el lema de la pancarta que encabezaba la manifestación que se realizó, a las siete de la tarde de ayer, en apoyo a la directora del colegio público Ribera del Marco (antes San Francisco), acusada de maltratar a una alumna de 13 años, que tiene autismo.

La directora declarará esta mañana, a las diez y cuarto, en el Juzgado número 7 de Cáceres que investiga la denuncia.

Por eso la manifestación comenzó en el colegio y terminó en el Palacio de Justicia, recorriendo poco más de 100 metros. Participaron en el acto de apoyo a la profesora unas 160 personas, la mayoría de ellos maestros, pero también padres y madres del colegio con sus hijos pequeños.

«Docentes indefensos, sin autoridad ni apoyo institucional», se podía leer en una pancarta

La directora, que está en tratamiento psicológico, no acudió a la protesta que fue convocada por la 'Plataforma por la dignidad de los maestros extremeños'. Fue creada tras conocerse la denuncia de la madre de la niña con autismo, a la que puso una grabadora en la mochila durante tres días. En ella se registró la voz que puede ser de la directora diciendo frases como «te pego porque me pones nerviosa».

Los manifestantes exigieron que se restituya inmediatamente a la directora en su puesto de trabajo, criticando que la Consejería de Educación la apartara de forma cautelar tras hacerse pú bico los hechos; consideran que con esa decisión la Junta se ponía de parte de la madre, sin respetar la presunción de inocencia. De vez en cuando algún manifestante gritaba: «¡¿Dónde está la consejera?!». En una pancarta se podía leer: «Docentes indefensos, sin recursos, sin autoridad, sin apoyo institucional»; en otra: «Respeto a la presunción de inocencia».

En apoyo de la directora tomó la palabra Montaña del Corral, actual secretaria del colegio Ribera del Marco, que ahora está ocupando el cargo de directora en funciones; también Rosa Sojo como representante de la Plataforma. Ésta señaló a los medios de comunicación que la grabación está cortada, y que la directora sólo entró en el aula uno de los tres días en los que se realizaron esas grabaciones. El juzgado está analizando un total de 15 horas de grabación.

Profesores que se manifestaron ayer criticaban a la madre de la menor, Ana Belén Salas, por haber dicho que era «patético» que los maestros hubieran creado una plataforma. También indicaron que no se puede decir que a su hija no la hayan tratado de manera profesional, cuando ha pasado por cuatro colegios de la ciudad: Extremadura, Aldana, Donoso Cortés y el de la Ribera del Marco. Además, se ha negado a que su hija fuera atendida en el centro de educación especial PROA.

La madre aseguró que su hija no volvería a clase hasta que no se fuera la directora. La Junta apartó a la directora de su puesto de trabajo de manera cautelar, pero la niña no ha vuelto al centro escolar.