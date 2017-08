Los apartamentos turísticos se multiplican en el casco viejo En el centro, casa solariega de finales del XIX en plena rehabilitación para acoger 18 apartamentos turísticos. :: jorge rey La oferta incorporará 18 nuevos alojamientos situados en un mismo edificio de la Plaza de la Concepción MARÍA JOSÉ TORREJÓN Cáceres Domingo, 6 agosto 2017, 12:14

El 'boom' de los apartamentos turísticos sigue imparable en Cáceres. La oferta actual se incrementará con la incorporación de 18 nuevos alojamientos situados en la Plaza de la Concepción. Construcciones Abreu ha decidido rehabilitar una casa solariega de finales del siglo XIX de su propiedad y destinarla al turismo. «Barajamos varias posibilidades para el edificio -explica Alfonso Abreu, uno de los promotores-. Pensamos en hacer viviendas o salones diáfanos para actividades. Pero optamos por los apartamentos porque es lo que más salida tiene», explica.

La obra, que conservará la estructura original del inmueble, concluirá en un año. La empresa invertirá un millón de euros en el proyecto.

Según el censo de la Junta de Extremadura, el organismo encargado de conceder la categoría que tiene cada establecimiento y la famosa placa azul identificativa, en la actualidad hay 44 apartamentos turísticos dados de alta en la ciudad. Para hacerse una idea del tirón que ha tenido este fenómeno en los últimos años, basta comparar los datos de hace una década con los actuales. En 2006, por ejemplo, sólo se dio de alta un apartamento turístico. En 2007 fueron tres, igual que en 2008. En 2009 se incorporaron cuatro alojamientos nuevos. Y otros tantos en 2010. En 2011, por el contrario, no hubo ninguno. 2014 (siete apartamentos), 2015 (ocho) y 2016 (seis) han registrado los datos más altos. En lo que va de año, cuatro nuevos apartamentos se han inscrito en el registro de la Junta.

EL DATO 44 apartamentos turísticos hay en la capital dados de alta en el censo de la Junta de Extremadura. En 2006 se registró uno; en 2007, tres; en 2008; tres; en 2009, cuatro; en 2010, cuatro; en 2011, ninguno; en 2012, tres; en 2013, uno; en 2014, siete; en 2015, ocho; en 2016, seis; y en lo que va de 2017, cuatro.

Hasta aquí los datos oficiales. Pero, en realidad, la cifra real de apartamentos es muy superior. Basta con echar un vistazo a plataformas como 'Airbnb', donde particulares ofrecen habitaciones de sus casas o viviendas completas, para comprobar que hay más alojamientos de los que figuran en los registros. Según el sector, se estima que en Cáceres hay en la actualidad un total de 130 apartamentos turísticos. El dato lo facilita Jesús Bravo, secretario del clúster de turismo en Extremadura, que engloba a empresas innovadoras de esta área en la región.

«Los costes laborales son inferiores a los de un hotel» JESÚS BRAVO | CLÚSTER DE TURISMO

«Es una fórmula más barata para las familias» CECILIA CALDERÓN | INMOBILIARIA

«Vamos a abrir cinco apartamentos más» YOLANDA BLANCO | PROPIETARIA

«Es una pasada; sólo en la Plaza de Santiago hay ya 15» G. Martín | Vecina

En opinión de Jesús Bravo, el 'boom' de los apartamentos turísticos se explica por dos factores. En primer lugar, apunta, «los costes laborales para el empresario son más bajos». Para atender un bloque de apartamentos turísticos se precisa menos personal que para mantener abierto un hotel. «Además, -prosigue Bravo- el turista que viaja con la familia busca espacios más grandes que una habitación de hotel».

Por último, alaba el trabajo realizado por la Junta de Extremadura en relación a los apartamentos que no tienen legalizada su situación. La administración, cuenta, ha empezado a contactar con los propietarios de los alojamientos y les ha invitado, detalla el secretario del clúster de turismo, a regularizarla.

El balance de Yolanda Blanco como empresaria turística no puede ser más positivo. Hace poco más de un año abrió 'Room Hands Apartamento Boutique' en plena Ciudad Monumental, en la calle Amargura. Se trata de un concepto de alojamiento mimado al máximo, donde el visitante tiene la posibilidad de comprar algunas de las piezas que decoran el local.

Vista la buena aceptación de su apartamento, ha decidido ampliar el negocio. Prepara la apertura junto a sus hermanas de cinco alojamientos más, distribuidos entre la calle Caleros y la Plaza de San Juan. «Aunque ya hay muchos apartamentos, vemos que existe un hueco en el mercado para hacer cosas bonitas. Hay que saber diferenciarse», dice.

En la calle Pintores, mientras tanto, avanzan las obras para convertir el inmueble que acogió en su día la Farmacia Acedo en otro edificio de apartamentos destinados a los visitantes. Suma y sigue.

«Hay muchísima demanda; es alucinante». La frase es de Magdalena Pizarro, propietaria de los dos apartamentos turísticos 'Sir Galahad', ubicados en plena Plaza Mayor. Su caso es particular. Rehabilitó un edificio en mal estado para ubicar su vivienda habitual. Pero les surgió la posibilidad de alquilarlos durante cinco meses a los actores principales de la serie 'Still Star-Crossed'. Probaron la experiencia y no les fue mal. Ahora los ponen a disposición del turismo como alojamientos de lujo. «La mayoría de nuestros huéspedes son familias. Se trata de gente muy exclusiva», dice Magdalena.

El tirón de los apartamentos se nota en el mercado inmobiliario. Hasta la inmobiliaria de Cecilia Calderón, especializada en inmuebles situados en el casco viejo, llegan inversores interesados en comprar edificios completos o casas pequeñas para convertirlas en alojamientos de este tipo. «Creo que los apartamentos se pusieron de moda con la crisis. Es una fórmula más barata para las familias. Después, las centrales de reservas vieron que había un nicho de mercado y los han convertido en tendencia», ilustra.

De 50 a 90 euros

La oferta de alojamientos incluye precios para todos los bolsillos. En Booking, por ejemplo, hay apartamentos que van desde los 50 euros para dos personas hasta los 90 euros por una noche.

Guadalupe Martín Camacho ha sido testigo directo del crecimiento experimentado por el sector. «Es una pasada», exclama. Regenta una pequeña tienda de alimentación en la Plaza de Santiago, un punto al que acuden los turistas que se alojan en apartamentos cercanos para comprar el desayuno y, en algunos casos, también la cena. «A mí me viene bien, pero creo que ya hay demasiados. Todas las casas que están vacías las están convirtiendo en apartamentos turísticos. En Santiago, sin ir más lejos, hay 15», zanja la vecina y empresaria.