Antonio Lucas y su artículo 'Cáceres, ciudad sin fin', Premio de Periodismo de la Mercedes Calles

El artículo 'Cáceres, ciudad sin fin', del periodista Antonio Lucas, ha resultado ganador de la décima edición del Premio Internacional de Periodismo Ciudad de Cáceres, que otorga la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballesteros. El artículo fue publicado en el diario El Mundo el 28 de diciembre de 2017. El jurado, presidido por María Justina Guisado Domínguez, responsable de la Fundación, ha considerado que 'Cáceres, ciudad sin fin', «da muestras de una visión singular de la ciudad, hasta ahora no presente en el premio y a la vez una fuerza expresiva muy potente» ya que «Antonio Lucas no se limita a hacer un muestrario de monumentos si no que lo que le interesa es las sensaciones y los sentimientos que el espacio urbano le provoca». Así, se ha premiado una «visión de lo urbano muy del siglo XXI».

El acto de entrega del premio será el 14 de febrero en la sede de la Fundación. En las nueve ediciones anteriores fueron galardonados Marta Sanz, Eugenio Fuentes, Troy Nahumko, Juan José Ventura (mención de honor), Juan Manuel de Prada, Carmen Posadas, Carlos Marzal, César Antonio Molina, Antonio Colinas y Diego Doncel.