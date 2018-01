Amenazas por una caricatura de Burgos Capdevielle

Se vens aquí como amigo, entra já, que a casa é tua, se nâo vens, tambem te digo: -É melhor ficares na rua...». Esta frase de Armando Leâo, está en la entrada de uno de los museos más hermosos que conozco: La Casa Museo Pedrilla de Cáceres, en donde estuvimos el otro día buscando información de uno de los caricaturistas más brillantes que ha tenido Extremadura: Lucas Burgos Capdevielle.

Pocas obras tiene el museo de este genial dibujante, quizás por razón de espacio; pero, más que nada, porque Capdevielle tenía un gran defecto o una gran virtud: no valoraba lo suficiente su propia obra, o valoraba más la amistad y regalaba las caricaturas a sus amigos, que eran muchos.

Nacido en Casar de Cáceres el 12 de mayo de 1896, su familia se vino a vivir a Cáceres en donde ya destacó como dibujante con poca edad. Algún crítico llegó a decir de él que no se sabía a dónde podría llegar, porque empezaba su juventud con el mismo nivel al que habían llegado otros artistas al final de su vida. Como han contado sobre él Miguel Hurtado Urrutia, Valeriano Gutiérrez Macías y el hijo de éste, Juan de la Cruz Gutiérrez, Lucas Burgos fue un gran caricaturista, con una buena técnica, que se caracterizaba por su bondad, por no ser hiriente.

A los 15 años se matriculó en la Escuela de Artes y Oficios de Cáceres, en donde le dio clase el pintor Conrado Sánchez Varona. Con 21 años ya tenía la vida resuelta, al ganar las oposiciones para delineante del Servicio Agronómico Catastral, trabajando en la Jefatura de Cáceres.

A lo largo de su vida se suceden sus exposiciones y sus trabajos como ilustrador y caricaturista, hasta que en 1926 se va a Madrid, al estar vacante una plaza en el Instituto Geográfico Catastral. Volvió a Cáceres en 1931, según se aseguró al tener nostalgia de su tierra. Aquí se casó y tuvo familia, dedicándose a seguir dibujando y regalar sus maravillosas caricaturas a sus amigos. Alternó su trabajo de funcionario con la enseñanza del dibujo en la Escuela de Maestría Industrial y el Colegio San Antonio, cuando estaba en la calle Margallo. En 1932 participa en una exitosa exposición del Ateneo de Cáceres, y luego gana varias veces el concurso del cartel de Ferias de Cáceres. Suyos son los de los año 1941, 1945 y 1953. Se murió en su Cáceres el 18 de agosto de 1969, con 73 años.

Estos días el compañero Salvador Guinea, más sagaz que yo, me hizo una recomendación, «¿por qué no investigas qué hizo en Madrid? Un artista como él no debió pasar desapercibido».

Cuando se fue a Madrid tenía 30 años y estaba soltero. Se cuenta que iba a tertulias literarias, en donde parece que conoció a Valle Inclán, a Arniches, a los hermanos Álvarez Quintero, a Penagos, Muñoz Seca, Wenceslao Fernández Flores... Miguel Hurtado dice que realizó muchas caricaturas de celebridades de la época, que llegó a exponer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que se hizo muy amigo del caricaturista, escritor y director de cine K-Hito, seudónimo de Ricardo García López, que era seis años mayor que Capdevielle.

Lo que sí hemos descubierto, buscando en periódicos de la época de Cáceres, es que en los rotativos se anunciaba la llegada del artista afincado en Madrid como si fuera una celebridad, pero también hay una llamativa nota publicada el 22 de noviembre de 1927 en Nuevo Día, dice así: «En Madrid, donde reside, se encuentra enfermo de algún cuidado el notable dibujante cacereño Lucas Burgos Capdevielle, para donde han salido con dicho motivo su madre y su tía la señorita Angelita Capdevielle. Mucho celebraremos la mejoría del enfermo». La pianista Angelita Capdevielle (1890-1972) fue una destacada folclorista que salvó del olvido la jota cacereña El Redoble.

Al año siguiente de la visita en Madrid de la madre y la tía, Burgos Capdevielle se casó con Manuela Serrano Ojalvo, hija del industrial cacereño Benigno Serrano.

Lo curioso de la búsqueda del caricaturista cacereño en internet, es que se venden cosas de él. En la página www.todocoleccion.net se vende, por 300 euros, un cartel de Feria de Cáceres que él hizo en 1941, por 150 euros el que firmó en 1953 y por 40 euros el programa de la Feria de Mayo de 1945 que ilustró. Él tenía una curiosa tarjeta de visita, en la que aparecía pintada la Torre de Bujaco y se vende a 20 euros. Parece extraño que también se vende, por 200 euros, la obra ‘La comisión del hojeo’ que está en el Museo Pedrilla (pensaremos que hizo dos).

Me llamó mucho la atención cuando vi que en la histórica casa de subastas y joyería Ansorena de Madrid, de la calle Alcalá, 52, se subastó, el pasado 6 de noviembre, una caricatura de Burgos Capdevielle de las que hizo en Madrid, en 1927, empezando la puja en sólo 75 euros.

Estábamos estos días elucubrando qué escritor o famoso pintor puede ser el caricaturizado, lamentado el haber perdido la oportunidad de esta ganga, cuando Salvador Guinea entró como una bala en la Redacción gritando:

–¡No se vendió! ¡No se vendió! Lo vuelven a subastar el 25 de enero... ¡y salé sólo a 45 euros!

Llamé a Ansorena por si tenían más caricaturas de Capdevielle. «Sólo tenemos esa – me dijeron –. No sabemos quién es el hombre de la caricatura. Si están interesados, el lote es el 524. La subasta empieza el 25 de enero a las siete de la tarde. Pueden venir o pujar por internet o por teléfono.

Cuando lo conté, Guinea, muy serio, me amenazó:

–¡Juntaletras!... Cuidado con decir nada a nadie. ¿Me oyes? ¡Esa caricatura es mía!... ¡Cui-da-di-to!

Ja... y ja. No me gusta que me amenacen.