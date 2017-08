Casi 400 alumnos se examinan en Cáceres del teórico sin saber cuándo harán el práctico Alumnos esperan a ser llamados, ayer. / L.C. Las autoescuelas, pendientes de la huelga de examinadores, solicitaron un ejercicio extraordinario por la alta demanda FRANCIS GONZÁLEZ Miércoles, 2 agosto 2017, 23:30

392 alumnos se presentaron ayer al examen teórico del carné de conducir en el Centro de Tráfico de Aldea Moret. Los alumnos, divididos en seis turnos de distintos centros, hicieron la prueba teórica con la mente puesta en la huelga de examinadores, que afecta a todo el país desde el pasado mes de junio con paros todos los lunes, martes y miércoles. La de ayer fue una convocatoria de examen extraordinaria, solicitada por las autoescuelas que absorben una alta demanda de alumnos en verano.

Incertidumbre es el sentimiento general presente en los profesores y alumnos de las autoescuelas cacereñas, que afrontan la huelga de examinadores de Tráfico. María Pulido, una alumna de la autoescuela Récord, indica que desde el propio centro no quieren que empiece las prácticas hasta que no sepan si va a continuar la huelga. «Primero tienen que examinar a los que ya están preparados, pero hasta que eso no pase no empezarán con los que somos nuevos», explica.

«Tenemos que enviar la lista de los que van al práctico, aunque no se celebre por la huelga» Martín Mogena, Director autoescuela

«No quieren que empiece las prácticas hasta que no sepan si va a continuar la huelga» María Pulido, Alumna

«Me han preparado con normalidad en la autoescuela, aunque no sé cuándo será el práctico» BEATRIZ AGÚNDEZ, ALUMNA

«Con la huelga veo lo del práctico complicado, pero, de momento, todo va con normalidad» Laura Martín, Alumna

Parecidas son las historias de Beatriz Agúndez y Laura Martín. Ambas exponen que en su autoescuela les han preparado con normalidad para el examen teórico, pero no les garantizan nada sobre el práctico hasta que no tengas más información sobre si la huelga va a continuar o se va a desconvocar.

Otra de las historias curiosas relacionadas con los paros de examinadores de Tráfico es la de Abelardo Martín. Este joven de 22 años comenzó a prepararse para el examen teórico hace cuatro años y tuvo que dejarlo porque coincidió con otra huelga. Martín se examinó ayer sin saber si, de nuevo, se tendrá que retrasar su anhelo de conseguir el carné.

El director de la autoescuela Las Arenas, Martín Mogena, indica que el próximo jueves, 11 de agosto, tienen que enviar una lista con los alumnos que van a llevar al próximo examen práctico, aunque no saben si lo podrán realizar por la huelga. «Tengo que mandar la documentación de todos los alumnos y presentarme el día del examen en el lugar donde me citen, pero corro el riesgo de que allí mismo me comuniquen que el examinador hace huelga y, tanto yo ,como el alumno, tenemos que volvernos a casa de manos vacías», lamena Mogena.

Las autoescuelas han convocado para mañaña viernes un acto de protesta en el centro.