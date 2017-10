El alto coste obliga al Ayuntamiento a sacar a concurso los puntos limpios Punto limpio habilitado en el Junquillo. :: lorenzo cordero Renuncia a una gestión directa y decide redactar los pliegos técnicos que servirán de base a la licitación de esos centros de recogida de residuos MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Lunes, 23 octubre 2017, 07:22

A vueltas con los puntos limpios. Hace casi dos años, en noviembre de 2015, la concejala de Medio Ambiente informó en la Comisión de Fomento. Se habían acabado las excusas. El Ayuntamiento habilitaría cuatro centros de recogida de residuos de la construcción en otros cuatro lugares de su término municipal: Mejostilla, Espíritu Santo, Macondo y Valdesalor.

La idea era disponer de una partida de 40.000 euros en los presupuestos municipales de 2016 para acondicionar el terreno y dejarlo todo preparado. Dos años después los puntos limpios no solo no se han puesto aún en marcha sino que ahora se cambia el modelo previsto. El equipo de Gobierno ha llegado a la conclusión de que no puede gestionarlos de forma directa por el alto coste que supondría. Ya está aprobada la redacción de los pliegos técnicos para sacarlos a concursos.

El proceso se alarga y sigue habiendo dudas que resolver. Curiosamente, hace apenas unos días, tras la Junta de Gobierno del pasado 6 de octubre, el portavoz municipal anunció una inversión para mejorar las instalaciones existentes. Eran, según apuntó entonces Rafael Mateos, 16.000 euros destinados al montaje de sendas pantallas vegetales que mejoren la estética en los puntos limpios de Ronda de San Francisco y Valdesalor.

El mantenimiento se dispara en personal y se ha pedido un informe sobre los pliegos a Infraestructuras

Se trata de espacios acondicionados en parcelas municipales para acabar con las escombreras y permitir la recogida y posterior traslado hasta la planta de reciclaje de la N-630 de los residuos sólidos de la construcción que se generan en pequeñas obras y reformas en viviendas y negocios. Entre los puntos previstos inicialmente el que estaba anunciado en Macondo se trasladó al Junquillo, lo que generó una importante protesta vecinal por el rechazo de los residentes. Incluso recibieron el apoyo de los grupos de la oposición y organizaron una concentración el pasado mes de marzo.

La respuesta del Ejecutivo fue que se basaba en los informes técnicos, según los cuales los terrenos de Macondo no eran los más adecuados. Además, se ha aclarado desde el Ayuntamiento, son puntos de recogida de residuos cuya estética se mantiene y en ningún caso se ha colocado una escombrera a las puertas de los vecinos.

En el caso del Junquillo también se ha defendido que cuenta con un espacio diáfano y una buena conexión directa con la N-521. La planta de reciclaje de la Diputación se ubica a escasos kilómetros de allí.

En la Junta de Gobierno local del 29 de septiembre, el concejal de Cultura, Laureano León, se interesó por el estado en que se encuentra el expediente de los puntos limpios.

En concreto, quiso saber de primera mano en qué situación está la tramitación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el depósito de residuos de la construcción y demolición (RCD). Se pretende dar cumplimiento al convenio firmado por el Ayuntamiento con la Diputación provincial.

Informes

Los informes disponibles revelan «el alto coste que implicaría la gestión directa de este servicio», según informó el Secretario municipal. Ese coste se dispara «especialmente en materia de personal», se advierte. De esta forma, resalta, se llega a la conclusión de que «la solución más acertada sería la gestión indirecta del servicio por las empresas concesionarias de las plantas de reciclaje o cualquier otra del sector». La planta de la Diputación, entre la capital cacereña y Casar de Cáceres, recibió en los primeros nueve meses del año casi 39.000 toneladas de restos de obras, un 27 por ciento más de media mensual respecto del año 2016. Pese a ello, la estadística sigue lejos de las 400.000 toneladas de antes de la crisis. Está gestionada por 25 años en régimen de concesión por Reciclados Cáceres Sur, una sociedad integrada por Santano y Sevilla Nevado. La alcaldesa, Elena Nevado, ya ha solicitado un informe al director del área de Infraestructuras para interesarse sobre la tramitación de los pliegos que regirán el concurso de los puntos limpios de la capital.