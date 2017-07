Aliseda no llena la piscina y prohíbe los riegos por la escasez de agua Construcción de los uno de los pozos de sondeo. :: S.E. El pantano de la localidad sólo tiene agua para cuatro meses y ha sido preciso construir pozos de sondeo J. J. GONZÁLEZ Cáceres Viernes, 7 julio 2017, 07:22

Aliseda, con casi 2.000 habitantes, sufre problemas de agua y, de momento, a pesar del calor, no puede disfrutar de la piscina municipal y tampoco puede abastecer a a los dueños de las parcelas de terreno rústico. El suministro se reserva para el consumo en los hogares del casco urbano, donde no se han aplicado cortes. El pueblo sólo tiene agua para aguantar cuatro meses, que podrían ampliarse a ocho, cuando entren en funcionamiento los pozos de sondeo que se han construido estos días.

«Yo le he dicho a la Junta de Extremadura que no me da miedo este año sino el que viene, si siegue sin llover», explica a este periódico el alcalde de Aliseda, José Luis Sanguino, quien considera que la localidad podría encontrar una solución definitiva al problema con el trasvase de agua desde el cercano río Salor en lugar de esperar la construcción del trasvase de Portaje, una obra que sigue parada y sin perspectivas inmediatas de reanudarse.

«A nosotros nos interesa traer el agua del río Salor, que lo tenemos a sólo cuatro kilómetros», afirma el alcalde, quien, de momento, tiene sobre la mesa el reto urgente de garantizar el suministro a la población y también de poder abrir la piscina municipal para aliviar los calores del verano y ofrecer un atractivo a los cientos de emigrantes que en agosto regresan al pueblo para pasar las fiestas y las vacaciones.

José Luis Sanguino Alcalde de Aliseda «Yo le he dicho a la Junta que no me da miedo este año sino el que viene si sigue sin llover» «A nosotros nos interesa traer el agua del río Salor, que lo tenenemos a sólo cuatro kilómetros»

De hecho, es otro de los retos que hay que afrontar: el aumento de la población de 2.000 habitantes hasta más de 3.500 en agosto. Casi se duplica y ello supone también el doble de consumo de agua.

El problema llevó al alcalde a emitir un primer bando sobre el abastecimiento el pasado 24 de mayo. Al día siguiente se cortó el agua a las parcelas ubicadas en terrenos rústicos, donde hay huertos y casas de campo. Desde entonces no tienen suministro para regar huertos o llenar las piscinas privadas que hay en algunas de las propiedades. Se ha hecho una excepción con dos o tres casas que se consideran como viviendas habituales y también con una explotación ganadera y una industria. En el resto no se puede gastar agua y el alcalde, en un posterior bando, del pasado 12 de junio, advierte a los propietarios de esas parcelas de la posibilidad de ser sancionados si incumplen la prohibición. En algunas parcelas es imposible cortar el suministro por ausencia de llaves de paso y por ello el Ayuntamiento anuncia que leerá los contadores para comprobar si se sigue consumiendo agua.

Pantano

El pantano de Aliseda, con una capacidad de poco más de 500.000 metros cúbicos, está ahora al 22 por ciento, con unos 120.000 metros cúbicos. Con esta reserva hay agua para cuatro meses, según indica el alcalde, quien espera utilizar en breve los dos pozos de sondeo que se han construido en los últimos días. Se suman a otro existente desde hace 25 años. Con los pozos, el suministro podría estar garantizado hasta ocho meses.

Uno de los pozos se utilizará para completar el llenado de la piscina municipal, que todavía no se ha podido abrir porque está a la mitad. La puesta en funcionamiento de los pozos está pendiente tan sólo de analizar la idoneidad del agua para comprobar si es potable, en el caso de la destinada al consumo, o apta para el baño, en el caso de la que se utilizará para llenar la piscina municipal.