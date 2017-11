La Agrupación vecinal de Cáceres pide unidad de acción para reivindicar el tren, el trasvase y el nuevo hospital En la foto, Alberto Iglesias y Pedro del Carpio a las puertas del Ayuntamiento. Lamenta la falta de documentación en los presupuestos participativos y los problemas en el mantenimiento de los barrios MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Viernes, 10 noviembre 2017, 22:13

Unidad de acción y una sola voz. Eso es lo que pidió el viernes la Agrupación de Asociaciones al Ayuntamiento en relación a las que considera como tres grandes infraestructuras pendientes: el tren, el nuevo hospital y el trasvase desde Portaje para mejorar el abastecimiento. El presidente del movimiento vecinal, Alberto Iglesias, encabezó la delegación que se entrevistó en el Consistorio con el Gobierno y los grupos de la oposición. Acudieron Cayetano Polo (Cs), Andrés Licerán (PSOE), Consolación López (CáceresTú) y los concejales del PP, Rafael Mateos y Víctor Bazo.

«No puede haber discrepancias. En conseguir esas tres reivindicaciones debemos estar todos unidos. Eso hemos planteado», apunta Alberto Iglesias. A su vez, en el encuentro se abordaron las deficiencias de mantenimiento en las barriadas. «No podemos esperar a los presupuestos participativos para cambiar unas baldosas rotas», se lamenta el colectivo.

La ausencia de documentación al no publicarse antes el anteproyecto de presupuestos, como exige la normativa, también fue objeto de crítica. «No nos ha gustado. La próxima vez actuaremos de otra manera. Si no hemos impugnado el presupuesto es por no causar perjuicio», incide Iglesias. A su vez, la Agrupación tampoco ve con buenos ojos el proceso de peatonalización. «Parece que vamos a crear un embudo que se limita a quitar aparcamientos y que nos lleva a todos a la zona azul o al parking de pago», analiza su responsable. Acudió acompañado por Pedro del Carpio, de Vía de la Plata, y Juan Merino, presidente de la asociación vecinal de Gredos.