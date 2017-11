Admiten en el macrojuicio de Cáceres que les pagaban hasta 3.600 euros por ejercer de testaferros La declaración de esta acusada sorprendió ayer en el juicio. :: guinea Un matrimonio y su hija señalan en el macrojuicio sobre blanqueo de dinero que tenían a su nombre de forma ficticia casas y cuentas bancarias SERGIO LORENZO Cáceres Jueves, 2 noviembre 2017, 23:18

Sorpresa en el juicio de los 117 acusados de blanquear dinero, procedente del tráfico de drogas, que se está celebrando en Cáceres. Si hasta ahora los acusados afirmaban que las altas cantidades de dinero que tenían en entidades bancarias, sus casas y coches eran producto del trabajo, ayer tres acusados declararon que el dinero que tenían en sus abultadas cuentas no era suyo, que les habían pagado para que figurara su nombre en las cuentas con el compromiso de no tocar el dinero. Lo mismo pasó con dos casas que estaban a su nombre, en las que no vivían.

Los tres acusados son un matrimonio y su hija de poco más de 25 años. Ellos vivían en una chabola en un barrio marginal de Madrid, y de vez en cuando conocidos de Plasencia les recogían en Madrid para llevarles en coche a Extremadura para hacer las operaciones en su nombre, acudiendo algunas veces al notario o a la sucursal de una entidad bancaria de Plasencia.

De los tres miembros de la familia que declararon ayer, sólo uno tiene antecedentes por tráfico de drogas: es la madre y de ello hace más de 20 años. Ella era la que declaró que era la encargada de firmar y hacer las operaciones en las que miembros de su familia figuraban de testaferros. El marido, que es chatarrero, testificó que cuando llegaba la hora de firmar, a él le decían que ya se quedaba su mujer, indicándole que se fuera a tomar un café o a dar un paseo.

La esposa declaró, ante las preguntas de la fiscal, que pusieron dos cuentas bancarias a nombre de sus dos hijas menores de edad. Señaló que Salvador y su mujer Santa (los dos están acusados) le pagaron 1.200 euros por abrir una cuenta en Plasencia, en una oficina de Caja Extremadura (ahora Liberbank), a nombre de su hija más pequeña. El 30 de octubre de 2014 la justicia pudo bloquear en esa cuenta 87.000 euros.

También recibieron otros 1.200 euros para que su otra hija figurara en varias cuentas. Quien les dio el dinero era el matrimonio formado por Antonio S. M. y Carmen V. V., también acusados, que ya pasaron ante el tribunal el 30 de octubre, asegurado que eran inocentes y que el dinero que tenían era por haber trabajado toda su vida.

Carmen V. V. es hermana de la mujer que declaró ayer, que señaló que Antonio y Carmen fueron a Madrid a buscarles en el año 2009, y les llevaron a Plasencia, en donde usaron el nombre de su otra hija, que entonces era menor, para abrir una cuenta de 90.000 euros. Ellos recibían 1.200 euros con la condición de que se olvidaran de la cuenta durante cinco años, pasado ese tiempo les avisarían para retirar el dinero o llevarlo a otra cuenta corriente ya sin su nombre.

Carmen y su sobrina tenían otra cuenta en Caja Extremadura, logrando bloquear el juzgado de instrucción número 1 de Plasencia 103.000 euros, el 30 de octubre de 2014.

La menor que hace años tenía tanto dinero con su tía, fue la que declaró ayer, comentando que vivía trabajando en la limpieza de casas, y que cobraba de 20 a 10 euros al día. Aseguró que a ella no le habían dado el dinero, que se lo dieron a sus padres. También afirmó que le ofrecieron poner a su nombre una chabola en Madrid, para que la Comunidad les diera un piso subvencionado, pero no quiso.

Su madre declaró ayer que otro acusado, Ángel, les había dado en dos ocasiones 3.600 euros para poner a su nombre dos viviendas, que ni siquiera han visto.