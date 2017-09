Actores cacereños de más de 65 años se estrenan con Marsillach Ensayos de la función poética en el hogar de Mayores ‘Peña del Cura’, ayer tarde. / Jorge Rey Diez mayores de los hogares de la Plaza y Peña del Cura participan el miércoles en un espectáculo que aúna poesía e integración CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Lunes, 25 septiembre 2017, 23:39

Mercedes Fragoso debutará mañana miércoles sobre un escenario. Nunca, y no es una metáfora ni una forma de hablar, jamás en sus 68 años se ha puesto delante de un público y romperá el hielo a lo grande, junto a otras nueve personas, dos artistas profesionales, Mónica Buiza y Blanca Marsillach y la voz y el recuerdo del actor Adolfo Marsillach (fallecido en 2002), que llegará a través de una proyección. Mercedes, que rezuma emoción y «nervios», según reconoce, es una de las integrantes de la iniciativa que pone en pie la obra social de ‘La Caixa’ y que lleva un año y medio recorriendo España. Cáceres es la décimo quinta ciudad a la que llega ‘Entre versos y Marsillach’. «Soy voluntaria de una actividad en el hogar de la Plaza Mayor, me hablaron de esto y me apunté», cuenta Mercedes. Para Juan Merino, de 75 años recién cumplidos, lo de subirse a un escenario es, prácticamente, rutina. Histórico del grupo Cambaluz del Ateneo, tiene un curriculum muy nutrido en el teatro amateur. «Pero esto es muy especial, no todos los días tiene uno la oportunidad de actuar con actrices como Blanca y Mónica».

Para no perderse Qué es. ‘Entre versos y Marsillach’ es un proyecto de la obra social de ‘La Caixa’ en el que han participado 10 mayores cacereños. Cuándo se puede ver. Mañana miércoles a las 18 horas en el Auditorio del San Francisco recitarán versos clásicos.

Los diez mayores que forman parte del espectáculo proceden del hogar de la Plaza Mayor y de Peña del Cura. Hay integrantes también de otros grupos de teatro, como ‘Aldaba siglo XXI’ y también del Orfeón cacereño, reciente Medalla de Extremadura.

Cuatro días de ensayos a pleno rendimiento en el hogar Peña del Cura y a actuar en el auditorio del complejo cultural San Francisco. Ése ha sido el reto a contrarreloj. El espectáculo, que dura unos 55 minutos, homenajea a Adolfo Marsillach, en concreto al espectáculo que ofreció en el año 1996 junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. En él no solo recitaron, sino que interpretaron versos de la tradición clásica española, como Lope de Vega, Quevedo, Góngora o los místicos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. En el espectáculo, fragmentos de este momento toman el escenario en la grabación original. Para esta versión se han introducido dos poemas de Miguel Hernández.

El proyecto es un homenaje al célebre intérprete, que falleció en el año 2002

Ensayos

Mónica Buiza y Alejandro Rodríguez son los encargados de dirigir los ensayos. «Esto surgió como un homenaje que Blanca le quiso a hacer a su padre, en principio lo hacíamos ella y yo con la grabación de su padre hace 10 años, después lo transformamos en un taller para adolescentes y después llegó este proyecto de ‘La Caixa’ para ampliarlo a mayores», explica Mónica. Además del momento cultural, también se busca fomentar la memorización o la recitación como herramientas para la autonomía personal de las personas de mayor edad.

Para estos dos profesionales no hay mucha diferencia sobre cómo viven la experiencia estos mayores en relación a otros grupos de edad. «Lo único es que tienen interiorizados algunos ripios, cuando les dicen que intenten poner cosas de su vivencia, sólo por años ya tienen un recorrido enorme», apunta Alejandro, valorando esa riqueza.

En los ensayos exprés, que se desarrollan mañana y tarde y de los que ayer se hizo el primer pase completo en privado (solo para este medio), se les recomienda que se «amarren» al texto para no perderse y también que intenten no solo recitarlo, sino también «sentirlo». El público, prosigue Mónica, «no se espera un espectáculo tan redondo, en donde se transmiten los poemas de una forma libre, divertida, con punto de vista, van sus familiares y es muy emocionante».