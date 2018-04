El PP de Cáceres abrirá en junio el debate sobre su candidato a alcalde y Cs, en enero Elena Nevado saluda a Cayetano Polo al término de un pleno municipal. :: hoy «Ser alcalde o alcaldesa no garantiza repetir en la candidatura, y presidente local, tampoco», admite el secretario general de los populares, Fernando Manzano MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Miércoles, 25 abril 2018, 07:38

«Es una decisión que nos da ventaja. Estamos lanzando un mensaje muy positivo a los cacereños». El análisis es de Luis Salaya, que repetirá como candidato en unas primarias con el PSOE cacereño en el asalto a la Alcaldía. No se atisban en el horizonte inmediato rivales para el actual portavoz municipal del partido. El plazo para que concurra otro aspirante en las filas socialistas se agota el 6 y 7 de mayo. En la Agrupación Local no esperan que haya ninguno. Al menos ninguno con el peso suficiente como para plantar cara al hombre al que avala Belén Fernández, secretaria local desde el pasado mes de noviembre. «Será un proceso tranquilo», vaticina la actual dirección.

El PSOE ha dado el primer paso. Lo hizo el viernes tras la Ejecutiva regional. «Una agrupación puede pedir ampliación de plazos. En Cáceres no será necesario. Aquí se ha apuesta por un trabajo en equipo bien hecho», remarca el propio Salaya. Sugiere que más allá de una acción estratégica, este movimiento les coloca en ventaja frente a otras formaciones con deberes por hacer. Queda más de un año para las elecciones municipales de mayo de 2019. Los demás partidos con representación en el pleno municipal se lo toman con calma.

El PP, al frente de la Corporación desde junio de 2011 de la mano de Elena Nevado, esperará al mes de junio. Así lo confirma su secretario general autonómico, Fernando Manzano. Aún más paciencia tendrá Ciudadanos. Hasta enero de 2019 no definirá cómo aborda el proceso para la elección de su candidato, el hombre que tomará el relevo de Cayetano Polo. El actual portavoz de la formación naranja está llamado a nuevos retos a partir de aquí. Se perfila como candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura del 'partido de moda'.

Hasta su discurso lo sugiere. El pasado jueves, en el pleno sobre la mina de litio y la modificación del Plan de Urbanismo, ya dirigió su fina ironía a la ausencia de José Antonio Monago. Elena Nevado se desplazó en su día a Mérida para posicionarse contra la explotación de litio junto a su presidente regional.

Polo sí deberá someterse a un proceso regional de primarias que, no obstante, él mismo da por descartado para Cáceres. «No será necesario pasar por primarias. Pero porque así lo dicen nuestros estatutos», apunta. El artículo 41 fija que los candidatos de las capitales de provincia deberán someterse a elecciones primarias «siempre que el censo para la elección sea superior a 400 afiliados». En la ciudad son unos 150.

En CáceresTú lo único claro es que se recupera la marca Podemos, tal y como se visualiza en la web de la formación desde hace meses. No hay fechas ni plazos a la vista. Su consejo ciudadano no está operativo y ya no cuenta con secretario general. Hasta ahora, el abogado Juan María Expósito. Esa situación se ha dado en cientos de municipios con el nuevo reglamento. Lo que sí hay es un portavoz del Círculo Podemos Cáceres. También tienen peso específico los dos concejales. El portavoz es Luis García, que da por hecho que Podemos «irá a las municipales con su marca» y junto a ella la de posibles socios, plataformas ciudadanas, partidos y «colectivos progresistas» con los que haya «confluencia». «Consuelo López e Ildefonso Calvo han hecho un gran trabajo. Como opinión personal me gustaría que repitiesen. La idea es llegar a acuerdos con otras formaciones y que haya propuestas conjuntas», avanza.

IU, Coalición por Cáceres, colectivos como Cáceres Verde... la lista de candidatos a esas 'confluencias' es amplia. «No hay conversaciones oficiales aún», matiza Luis García. Los dos ediles no se han pronunciado sobre su posible continuidad. Su labor crítica al Gobierno y los logros obtenidos en el Consistorio con mociones suyas son su mejor aval.

Sin primarias en Cs, tampoco el PP va por ese camino. «Eso es una pantomima. La democracia auténtica viene luego, en las elecciones», opina Fernando Manzano, que critica que Cs se salte el proceso para dar vía libre a Manuel Valls en Barcelona. «Nuestro rival en Extremadura y en Cáceres es el PSOE», insiste el secretario general popular. «A partir de junio haremos el análisis. Será ciudad por ciudad», insiste.

De momento deja claro que no todo alcalde, incluida Nevado, repetirá por esa condición. «Ser alcalde o alcaldesa no significa ser candidato. Tampoco lo garantiza ser presidente local», aclara. Consultado sobre si ello no deja en situación de debilidad a Nevado, puntualiza: «Se ha puesto a disposición del partido pero no se puede hacer una distinción con ella respeto a otros compañeros. Lo que se hará es analizar cada caso y ver lo que más interesa».

Faltan aún para los comicios del 26-M un año, un mes y un día. No es una condena, pero sí un dolor de cabeza para los partidos poner a punto su maquinaria electoral.