3.546 niños cacereños reciben la vacuna de la difteria retrasada por falta de suministro Imagen de archivo de una consulta de pediatría, donde se reponen las vacunas atrasadas. :: HOY Los nacidos en 2010 y 2011 pueden pedir que les apliquen su dosis aplazada en sus centros de salud CRISTINA NÚÑEZ Cáceres Domingo, 8 octubre 2017, 09:17

Los centros de salud de Cáceres reciben a los niños cuya vacuna de recuerdo de la tosferina, que incluye también la protección contra el tétanos y la difteria, les fue aplazada desde hace dos años. La medida se tomó en junio de 2015 ante el repunte de casos de tosferina en bebés menores de dos meses, que pasó de cinco en 2011 a 23 en 2015 en la región. En España se registraron en el año 2015 varios fallecimientos de bebés menores de dos meses, lo que hizo saltar las alarmas. Como medida preventiva, se suministró a las embarazadas las dosis disponibles, sin que hubiera suministro suficiente para ir cubriendo también la demanda de los niños, que debían ser vacunados a los seis años según su calendario.

Según los datos que aporta el Servicio Extremeño de Salud (SES), hay un total de 3.546 de dosis en el área de salud de Cáceres a las que ya se está dando salida desde el mes de septiembre. Están dirigidos a a 1.704 niños nacidos en 2010 y 1.842 nacidos en 2011, lo que hace un total de 3.546 dosis. La porción de niños nacidos en 2009 a los que no se les pudo aplicar esta vacuna ya la recibieron en el mes de abril. Desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre de 2017 es el turno para los niños nacidos durante 2010 no vacunados. Desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2017 es el turno de niños nacidos durante 2011 que no pudieron recibir esta protección. Los niños que este 2017 cumplen ocho años son los que han sufrido un mayor retraso en la administración de esta vacuna. Para los que cumplen seis el retraso ha sido de meses o nulo en el caso de los nacidos en este último tramo del año, todo en función de su mes de nacimiento.

El SES está entregando a los niños en los colegios una hoja informativa con todos los detalles para que se pongan al día en el calendario vacunal y también explicando el por qué de esta dilación.

Las madres y padres de los niños afectados por esta medida simplemente tienen que acercarse a su consulta de enfermería de pediatría para coger una cita. Es una aplicación rápida que no requiere ninguna medida especial.

Protección

A pesar de la importancia de cumplir con los calendarios vacunales, el SES explicó en su día que los niños estaban protegidos contra la enfermedad de la difteria, puesto que a los dos, cuatro y seis meses son vacunados, y que se asegura la primera dosis de recuerdo a los 18 meses. Como la protección ya existe, este recuerdo puede aplicarse a los siete, ocho o diez años sin que surja ningún problema. La tosferina una enfermedad de las vías respiratorias, altamente contagiosa y causada por la bacteria Bordetella pertussis que afecta a niños pequeños y lactantes principalmente.

La vacuna de la tosferina se aplica en el mismo «pinchazo» junto a la difteria y el tétanos, lo que se conoce por las siglas Tdap. Esta vacuna está financiada íntegramente por la sanidad pública, así que, de oficio, se les aplica a todos los niños cuyos padres quieren brindarles esta protección. La difteria y el tétanos se consideran también enfermedades muy graves. Esta última puede ser provocada por raspones o cortes, heridas muy habituales durante la infancia.