Más de 2.500 poesías para el homenaje de cada 6 de enero a Gabriel y Galán La asociación de amigos de la estatua del poeta distingue a los mejores trabajos literarios y entrega su premio 'valores extremeños' MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Domingo, 7 enero 2018, 11:23

«Tú me hiciste vivir (...) / Tú me enseñaste a escribir (...) / Aunque con palabras no se puede expresar / Simplemente 'te quiero', mamá». Álvaro, un alumno de 12 años de las Josefinas, recurre a la poesía para agradecerle a su madre que le diera la vida, que le enseñase a poner por escrito sus primeras palabras, para decirle lo que siente por ella. Unas pocas líneas que dan forma al poema 'Mi mamá', uno de los distinguidos entre los 2.527 trabajos que ha recibido este año la Asociación Amigos de la Estatua del Poeta Gabriel y Galán para el tradicional homenaje de cada 6 de enero.

«Estaba convencida de que mi hijo era más de Ciencias que de Letras, pero ya ves», relataba Arancha, la madre de Álvaro Parrón, que salió a recitar acompañado por su profesora del colegio La Asunción, Marisol. También fue premiada Marta Cordero, del mismo centro. 'La Amistad' recibió el primer galardón de poesía y caligrafía. De los más de 2.500 trabajos recibidos para el Concurso de Poesía Escolar, unos 700 llegaron del colegio La Asunción.

LOS PREMIADOS uRocío Prados Mateos Colegio El Vivero. Autor del poema 'La Navidad' Isabel Cantero CEIP León Leal, de Casar de Cáceres. 'Mi pueblo'. uPaula Talavera González Colegio Nazaret. 'A mi abuela'. uMarta Cordero Colegio La Asunción. 'La Amistad'. uÁlvaro Parrón Barrios Colegio La Asunción. 'Mamá'. uJesús Manuel González Aspainca. 'Los amigos del columpio'. uAlumnos de Proa Antonio López, Guillermo Vinagre, Lara Company, Álvaro Bazán y Mónica Borrella. Autores del poema 'Mi ciudad'. uPremio 'valores extremeños' Programa 'El Rincón Extremeño', de Radio Unión Cataluña. Arrancó como espacio propio en 1997 pero se remonta a los años 80.

«Cuando los datos personales están perfectamente escritos, al jurado casi no le hace falta seguir leyendo», destacaba Matías Simón. El presidente del colectivo organizador dirigió el acto y protagonizó una versión musical del poema de José María Gabriel y Galán 'El embargo' junto al cantautor Pepe Extremadura. Con la escultura del poeta salmantino a sus espaldas, ambos fueron desgranando con emoción ese sentir de quien pierde al ser querido y a la vez sus propios recursos:

«Embargal esi sacho de pico,

y esas jocis clavás en el techo,

y esa segureja

y ese cacho e liendro...»

Alumnos del centro de educación especial Proa fueron los autores del poema 'Mi ciudad'. «Felicito a los futuros literatos. Este es un acto de reivindicación de nuestras cosas. Hay cosas que muchos cacereños no conocen y no se puede amar lo que no se conoce», había explicado antes César García. Hombre polifacético y amante de las letras, desveló la historia del 'escondido' Cristo de la Encina. Más adelante, Pepe Cantero recitó su propia obra para pedir, en auténtico 'extremeñu', una calle para Franquete. Todo ello con el humorista delante (también participó en la jornada lúdico-cultural) y en presencia de la alcaldesa, Elena Nevado, y el concejal de Cultura, Laureano León.

Rocío Prados (El Vivero), Isabel Cantero (León Leal), Paula Talavera (Nazaret) y Jesús Manuel González (Aspainca) también fueron distinguidos por sus trabajos. El premio 'valores extremeños' fue para el programa de Radio Unión Cataluña 'El Rincón Extremeño'. Cada sábado desde 1997 se acerca a quienes un día se vieron obligados a emigrar. «Para nosotros esto es como un premio Ondas», resumió Jesús Baños, que compareció junto a Rosa Perona y el director, Agustín Grajera. Fueron los protagonistas del día alrededor de la figura de Gabriel y Galán. La tradición de cada 6 de enero en Cáceres desde 1925.