Un examen final con mucho arte

cáceres. Una joven en ropa interior sentada en una butaca, rasgos duros, fondo rojo intenso, tratamiento que recuerda al fauvismo y al impresionismo de Sorolla. El cuadro, la imagen estática, ya impresiona por su acabado, pero la sorpresa surge cuando uno se da cuenta de que la chica vive y se mueve. No son dos dimensiones las que están ahí, sino tres. ¡Increíble! Jesús Ramos es el autor de un vídeo muy especial que le ha valido un rotundo 10 en la asignatura de Fundamentos del Arte, que le imparte el profesor Jesús Vázquez, en el segundo curso de Bachillerato artístico del IES Al-Qázeres. Una forma muy práctica de examinar, en donde puede verse la maestría de este alumno, una destreza que deja la boca abierta.

El vídeo de su trabajo, que tuvo que grabar él mismo durante la elaboración de la obra, ya puede verse en Youtube. Son ya casi 2.000 las personas que le han echado un ojo. Resulta fascinante y magnético ver cómo el autor, de Cáceres y Piornal, tal y como aclara, va trazando a pinceladas el cuerpo de su modelo hasta hacerla pasar del mundo de los vivos al de la eternidad en la que habitan los personajes de un cuadro, y al revés. El 16 de mayo tuvo lugar la grabación de este trabajo. «Al profesor, Jesús, le interesaba que investigásemos artistas nuevos, que fuese un proyecto nuestro, él nos dejaba cancha libre y yo me fijé en la artista estadounidense Alexa Meade, es algo que sólo hace ella». Jesús utilizó para su 'performance' pintura acrílica, no los materiales habituales con los que se hace bodypainting. «Se consiguen mejores resultados». Su amiga Ana Plasencia Galeano es su particular lienzo y a la que al final del video se ve quitándose los restos de pinturas como si fueran escamas. A lo largo del curso él ha ido probando el material en su propio cuerpo. Otro reto fue aprender también a editar el video y familiarizarse con los distintos programas. La grabación tuvo lugar en el propio centro, por cuestiones de espacio y condiciones físicas y ventilación, para evitar daños por los vapores tóxicos de las pinturas.

Ha bautizado su trabajo con 'De cuadro a realidad'. Cree que su trabajo demuestra valentía, es una apuesta. «A un artista nadie le va a decir haz esto, si quieres exponer o vender un cuadro tienes que proponer algo». En ese sentido agradece al profesor y al centro que se permitan salirse del academicismo y de lo que dice un libro.

«A un artista nadie le va a decir haz esto, si quieres exponer o vender un cuadro tienes que proponer algo»

Trayectoria

Según explica Ramos, él fue «el típico niño al que le gusta mucho dibujar». Le hablaron de la escuela de Artes Eulogio Blasco y accedió con 14 años. Ya ha hecho tres cursos de Dibujo y uno de Escultura. De ambos tiene sus diplomas, conseguidos con esfuerzo, ya que le ha dedicado dos horas diarias, además de otras muchas actividades. «Me apunto a todo». Su salto al Al-Qázeres ha sido este año. «Inicialmente empecé con el Bachillerato tecnológico y el primer año en el Hernández Pacheco se me hizo un poco agobiante». Quería dejar de lado las Matemáticas y la Física y Química y cursar asignaturas como Diseño, Cultura Audiovisual o Historia del Arte. Ha terminado el curso con Matrícula de Honor. Su idea es irse a estudiar Bellas Artes a Sevilla, le gusta el sello clásico que tiene esta facultad.

Ramos Valencia participó hace dos años en el Mosaik de Lunenburg, en donde tuvo que pintar un cuadro de dos por un metro en directo en cinco minutos. Se ha presentado a numerosos concursos escolares y tiene varios galardones. En la escuela aprende reproducciones, estudios anatómicos y «lo clásico», pero en casa hace otros cuadros. «Me encanta todo, soy muralista también, me gusta esto y quiero explotarlo al máximo». Promete nuevos vídeos en breve.