«Los cacereños sólo conocen el aljibe y muy pocos el museo completo»

Acaba de cumplir 20 años, un aniversario redondo, al frente del Museo de Cáceres, entidad a la que llegó procedente de Madrid para hacerse cargo de la dirección. Lo hizo un 27 de mayo de 1997 paradójicamente para supervisar el inicio de la reforma del centro, una remodelación que, sin embargo, sigue sin ser una realidad. Juan Manuel Valadés lleva casi tanto años en la dirección como el retraso de las obras de mejora de esta importante dotación cultural de la capital cacereña, por la que pasan anualmente unos 150.000 visitantes.

Ahora parece que se ve luz al final del túnel, con la reciente firma del contrato de para hacer el proyecto definitivo de la reforma. Si se cumplen los plazos, en diciembre estará terminado y si el Gobierno central reserva fondos suficientes para el Ministerio de Cultura, titular del museo, en los presupuestos generales del Estado de 2018, ese año podría comenzar las obras, que fueron planeadas por primera vez en 1995. Se estima que el coste superará los ocho millones de euros.

En estos 20 años, el museo ha evolucionado y casi duplicado el número de visitantes, se ha abierto a la sociedad, con una media de 8.000 escolares implicados en actividades y 17 ciclos musicales y de conferencias organizados. Cuenta con 50.000 piezas, aunque sólo 2.000 están en exposición. Cuando llegó Valadés no abría por las tardes y la plantilla ha ido aumentado hasta superar hoy las 20 personas.

CLAVES PROYECTO DE REFORMA «Sólo me creeré que empieza la obra cuando vea entrar a los albañiles por la puerta» EVOLUCIÓN «Cuando llegué aquí no se abría por la tarde y el único técnico era el director, cuando hoy hay tres más»

Parece que esta vez sí es verdad y que la reforma se ha desbloqueado con la contratación de la redacción del proyecto técnico definitivo.

Sí hombre, espero que sí. Todavía pueden suceder cosas, como por ejemplo que haya algún recurso judicial (por la reclamación de una de las empresas que se presentó al concurso del proyecto) y las infinitas cosas que pueden suceder en una obra de la administración, pero creo que ya hemos pasado lo peor. Creo que ahora va en serio y que esta vez es la definitiva. Siempre lo he dicho: sólo me creeré que empieza la obra cuando vea entrar a los albañiles.

Sus 20 años coinciden casi con la propia tramitación de estas esperadas obras de remodelación.

Bueno, es que realmente cuando yo llegué aquí mi principal objetivo era impulsar esa reforma. Realmente salió publicada en el Boletín Oficial del Estado del año 1995. Son ya 22 años. En 1995 se firmó un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Junta para hacer la reforma del museo. Ese convenio no se ha cumplido. Yo vine en 1997 con ese objetivo principal, hacer la reforma, lo que pasa es que las cosas se han ido torciendo. Ha habido de todo: cambios políticos, vaivenes para adelante y para atrás y hasta el fallecimiento del arquitecto que hizo el primer proyecto. Todas las cosas que podían salir mal han salido.

Básicamente, ¿qué es lo que se va a reformar en el museo?

Hay que hacer una reforma completa, no sólo de los edificios sino también de lo que son las salas y de lo que es la instalación museográfica. Hay necesidad de confort, tanto para el público como para los trabajadores, como la climatización. También están las necesidades de accesibilidad. Aquí los ascensores brillan por su ausencia. Una persona con dificultad de movimiento no puede ver el aljibe y malamente puede subir a la sección de Etnografía o bajar a la de Bellas Artes, y eso hay que solucionarlo. Luego están las necesidades de mobiliario, de vitrinas y expositores, y la renovación de colecciones. Hay muchas que están en el almacén y no se pueden exponer porque necesitan restauración. Tenemos vitrinas con 40 años de antigüedad y cambiarlas cuesta mucho dinero.

El museo cumple como entidad 100 años y 84 desde su ubicación en el edificio de la Casa de las Veletas y 25 años de la ampliación con la Casa de los Caballos. ¿Se puede decir que es un museo centenario, vetusto y anticuado en el sentido más negativo de las expresiones?

Sí, lamentablemente sí. Aunque la sección de Bellas Artes de la Casa de los Caballos es más moderna y está más actualizada, pero también tiene ya 25 años. Por eso se van a acometer reformas en los dos edificios.

Por cierto, ¿con qué partido coinciden más los parones de la reforma, con el PP o con el PSOE?

Aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido parones con el PSOE gobernando en Madrid y en Mérida; hemos tenido parones con el PP gobernando en Madrid y el PSOE en Mérida y el último ha sido con el PP gobernando en Madrid y en Mérida. Hemos tenido todas las combinaciones posibles. No ha sido fundamental el tema de la política.

Al margen de estar esperando 20 años la reforma, ¿cómo ha evolucionado el museo en este tiempo?

Hombre, el museo ha mejorado en cosas y en otras no ha podido mejorar lo que hubiéramos querido, lamentablemente. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí teníamos 96.000 visitantes al año y ahora andamos entre 145.000 y 150.000. Es verdad que Cáceres ha crecido como destino turístico y el museo está en un sitio privilegiado. Hace 20 años el museo era una entidad que tenía muy poca actividad. En estos 20 años le hemos dado un buen impulso. Llevamos más de 200 exposiciones temporales en todo este tiempo. Se han ido renovando todas las salas de exposiciones temporales y se ha actuado en aquello que hemos podido. La Junta tiene la obligación de mantener los edificios, pero no de reformarlos, lo que corresponde al Ministerio. Se ha hecho hasta donde la Junta ha podido llegar y se ha revitalización la institución y dotado de más personal. Cuando llegué no se abría por las tardes y el único técnico era el director; ahora hay tres técnicos superiores, de Bellas Artes, Arqueología y Pedagogía, más el director.

De los 150.000 visitantes, ¿son todos de otras regiones y provincias?

Todos todos, no, de la provincia de Cáceres tenemos 14.000 visitantes.

¿ Se puede decir que los cacereños conocen el museo?

Los cacereños conocen el aljibe y no todos y el museo completo, muy pocos cacereños lo conocen. Hay muchos cacereños que no saben que aquí tenemos un Greco o la sección de Etnografía la mayoría de los cacereños no la conocen. La mayoría ha visitado el museo para ver el aljibe y lo imprescindible, con honrosísimas excepciones. Tenemos una colección de arte contemporáneo español que nos la envidian. Mucha gente que viene de fuera dice que no sabía que esto existía aquí. Tenemos lo mejorcito de la vanguardia española.

¿La joya de la corona es el aljibe?

El aljibe es la pieza clave de este museo. Todos los museos tienen una pieza clave y para nosotros lo es el aljibe desde que se pensó en instalarlo en la Casa de las Veletas. Es el motivo de que recibamos por lo menos el 80 por ciento de las visitas y para nosotros es fundamental.

Los museos son los hermanos pobres de la política cultural de las administraciones públicas.

Creo que los museos estamos en el sector de los pobres en la cultura, pero también los archivos históricos, por ejemplo. No sé cuál es el motivo. Hay otros sectores de la cultura como que tienen más visibilidad pública, como puede ser el teatro, el Womad... No digo que se le dedique más dinero porque a lo mejor resulta que no, pero los museos son de carrera de fondo mientras que en el Womad o en el Festival de Teatro en quince días o un mes se gastan todos los recursos. Nosotros somos más de hormiguita.

¿Cómo ve la ciudad monumental? ¿Cree que es un museo muerto como se dice a veces? ¿Necesita un impulso? ¿Está infrautilizada?

La ciudad monumental puede ser que esté infrautilizada, puede ser. Creo que la ciudad monumental la utilizan los visitantes, los turistas, no los cacereños. Los cacereños utilizan la ciudad monumental cuando está la Virgen de la Montaña en Santa María o cuando viene alguien de fuera y hay darle un paseo por aquí o en el mercado medieval o algo así. Fuera de eso, los cacereños vienen por aquí lo menos posible.

Dígame cinco razones para que un cacereño, o un turista, tenga que venir a visitar el museo.

El aljibe, el cuadro de El Greco; el propio edificio de la Casa de las Veletas, que es bien de interés cultural monumento histórico desde 1931; la colección de arte contemporáneo, empezando por Picasso, Miró o Saura, y la colección más importante de arqueología y etnografía que hay en la provincia.