La sierra de Gata se acerca a Cannes

Sergio Cordero reconoce que no le dio tiempo a abarcar la gran oferta de esta cita, el festival más longevo de Europa, con 70 años de antigüedad. Cine a paletadas es lo que se encontró el director de Zagal Audiovisual en esta cita. Él es uno de los representantes de las seis empresas extremeñas del sector (agrupadas en Extremadura Audiovisual) que han acudido al Marché du Film en Cannes gracias a la ayuda de Avante. Junto a la cacereña Zagal ha estado la Film Commission de Extremadura, Auriga Films, Outcast Filmmakers, la agencia independiente Freak, el estudio Glow (donde se crea y produce la película 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', del que se exhibieron cuatro minutos), y Making Doc.

Tal y como explica 'Gateando' ha sido el principal «producto» que ha llevado a tierras francesas. Se trata de la segunda edición de un festival que se celebra en verano en la Sierra de Gata, y que proponer una oferta de películas y cortos relacionados con el mundo rural y el medio ambiente. Aparte de la sección oficial, de las exhibiciones, existe un gran mercado en Cannes, en el que se ofrecen distintas películas y se muestran los festivales.

La acreditación de Sergio Cordero le permitió también ver muchas películas, para elegirlas para su festival. «He buscado de todo, el año pasado pusimos tres largometrajes y 15 cortos, y este año queremos introducir alguno más. El cine árabe y latinoamericano son dos de las áreas que más le han interesado al director de Zagal, ya que 'Gateando' es una fórmula que trata de acercar mundos, formas de vivir que se dan en otros mundos y que tienen paralelismos con nosotros, según explica. «Lo que viven otros pueblos lo viven también en la sierra de Gata». Este año, señala Cordero, había mucha presencia de lo asiático y también ha habido mucha animación, un género que también él quiere introducir en el festival. «Lo asiático está bombardeando todo». La estructura de 'Gateando' volverá a reproducirse este año. «No es un cine de verano, es un cine de temática medioambiental y rural». En Extremadura faltaba ese hueco. Los largometrajes se ven en una pantalla al aire libre en una pista forestal y los cortometrajes son exhibidos en centros culturales. Se celebrael último fin de semana de agosto.

El estudio Glow exhibió cuatro minutos de 'Buñuel y el laberinto de las tortugas', de Fermín Solís

Experiencia

«Es una experiencia impresionante, ves cómo está el mundo, el cine, los intereses que hay en otros países y sobre todo en mi caso la maquinaria que se emplea, los efectos especiales».

La financiación de sus proyectos es otro de los asuntos que le interesan a este empresario y cineasta, cuyo corto de animación 'Vía Tango', estuvo nominada a los premios Goya en 2014. El corto 'Cefalea' ha cosechado un montón de premios dentro y fuera de España. Ha asistido a distintas conferencias, y también ha mantenido entrevistas. «Tuve muchas reuniones en el mercado internacional, no he parado, y eso que no da tiempo a abarcar todo». También ha disfrutado del glamour, que, lo hay. Y de los cócteles. Otra de las cosas que ha hecho es reunirse con directores de festivales de calado como el de Valladolid o el de Huelva, que abordan temática social y cine latinoamericano. Además de su festival tiene entre manos la producción de una película-documental. Él cree que Extremadura puede orientar sus producciones buscando esa esencia de las historias con identidad. Considera que estamos «en un mejor momento para lo audiovisual», aunque la crisis no ha pasado. Lo que falta es distribución y financiación para las producciones extremeñas.