Más de 2.000 viviendas de la capital presentan un estado malo o deficiente

Más de 2.000 viviendas de la capital cacereña se encuentran en estado deficiente. O peor aún, su estado es malo o incluso ruinoso. Son datos del último censo de población y vivienda que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). La edad media de esos pisos que presentan algún déficit en su mantenimiento es de 68 años.

Los propietarios de la vivienda siniestrada el pasado jueves no creen que el piso estuviese mal conservado. De hecho insisten en que no había dado ningún problema hasta ahora. Sin embargo, la inquilina advirtió a los arrendatarios de que había observado alguna inclinación en la bañera a raíz de unas obras colindantes. «Lo hemos asociado ahora con el accidente, igual que las averías de agua. Fueron dos, pero se habían arreglado en su momento», confirmó ayer la propiedad. María Luz Meneses se desplazó al Ayuntamiento para ser informada de los trámites que deben seguir ahora.

LOS DATOS 68 años es la edad media de las viviendas en estado deficiente, según el INE. El Ayuntamiento tramitó 140 expedientes por seguridad, salubridad... en 2015 y 2016. Además, otros 439 expedientes fueron distintos requerimientos. Distribución Estado de la vivienda Ruinoso 30 Malo265 Deficiente1.915 Bueno47.005 Sin información1.080 Total50.295 Edad media Estado de la vivienda Ruinoso 111 años Malo71 Deficiente68 Bueno26 Total 28

Señala el informe de los técnicos municipales que la edad de la edificación (data de 1900) hace aconsejable que los dueños del inmueble contraten a un arquitecto con vistas a ejecutar una inspección que determine «el estado de conservación del inmueble». El documento deberá incluir las deficiencias detectadas, posibles causas, medidas recomendadas, asegurar la estabilidad del bloque y recuperar la habitabilidad. Un técnico competente tendrá que redactar el proyecto de ejecución de las obras, reparar desperfectos y presentar en el Ayuntamiento la documentación para que sea refrendada.

Se tienen que poner de acuerdo tres propietarios. Los de la planta baja, el antiguo bar sobre el que cayó la víctima. Los de la primera, la vivienda que estaba alquilada a María y su hermano Juan, que resultó herido, y los de la segunda planta.

El Ayuntamiento abre en dos años 140 expedientes relacionados con ornato, seguridad o salubridad

«Estamos pendientes de que resuelva el seguro ya que hasta ahora no ha venido el perito. No sabemos qué hacer y hemos puesto el caso en manos de un abogado», destaca María Luz Meneses, que pertenece a la familia de los propietarios de la vivienda cuyo suelo cedió. Los técnicos municipales aluden al forjado y el deterioro de la madera por las humedades. Había habido dos averías de agua. «Tendrán que determinar los técnicos. Nosotros confiamos en que se encargue de todo el seguro», insisten los dueños del primer piso del 44 de Barrio Nuevo. Se han puesto a disposición de la víctima y de su familia. Aún sigue ingresado en estado grave, pero estable, en el hospital San Pedro de Alcántara, informó ayer el Servicio Extremeño de Salud (SES). No obstante, tras permanecer en observación en la UCI ya ha sido trasladado a planta, en el área de Traumatología.

«Nuestro deseo es que se recupere lo antes posible. Dentro de la desgracia que ha ocurrido, habría podido ser mucho peor», incide María Luz Meneses.

Censo de viviendas

La versión que traslada la familia es que no había dudas en relación al estado del piso. No existía constancia del menor deterioro. Sin embargo, la tragedia sobrevoló por Barrio Nuevo a primera hora del jueves. Un hombre de 77, Juan, se precipitó al vacío cuando se encontraba en el cuarto de baño. «El forjado derrumbado estaba compuesto por rollizos de madera» y contaba con «una espesa capa de mortero y hormigón de relleno y solado, lo cual conlleva una carga excesiva sobre la madera existente», relatan los técnicos en su informe.

Ordenanza

El INE, en su último censo, atribuye a Cáceres 50.295 viviendas. Su edad media es de 28 años. Hay 30 en estado ruinoso (111 años de media); 265 en mal estado (71 años) y 1.915 en estado deficiente (68 años). Es decir, son 2.210 inmuebles que necesitarían una revisión técnica. Una minoría eso sí, frente a los 47.000 que no presentan problemas.

Cáceres ya cuenta con la nueva ordenanza reguladora del informe de evaluación de edificios.

Aquellos, públicos o privados, con 50 años o más deben pasar por ese informe. Deberá estar avalado por un facultativo. En Cáceres hay más de 13.000 viviendas construidas antes de los año 70. 1.600 de ellas rondan el centenar de años o incluso lo superan.

También el Ayuntamiento hace recuento. Solo en medidas de seguridad, ornato y salubridad en viviendas se abrieron 140 expedientes en 2015 y 2016. Los requerimientos a propietarios por diversos conceptos se acercaron a 440, según detalla la sección de Disciplina Urbanística en un estudio reciente.