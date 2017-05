La zona de tapas del mercado de Ronda del Carmen no atrae a los inversores

La mejora de las condiciones para hacer más atractiva la zona de hostelería no logra atraer inversores al mercado de Ronda del Carmen. A las dos de la tarde, final de plazo, en el registro municipal no se había presentado ninguna oferta. Salvo que llegue alguna propuesta a última hora por otros medios (fax, correo electrónico...) la licitación volverá a quedar desierta. La contratación había arrancado en abril. Sin embargo, ya había concitado nulo interés entre las empresas del sector meses antes. En diciembre también había quedado desierta. No obstante, al menos dos sociedades trasladaron al Ayuntamiento la posibilidad de ocuparse de la gestión de esa primera planta. De hecho, según llegó a reconocer el equipo de Gobierno, las empresas habían pedido más tiempo.

Esa opción no era viable al estar marcados los plazos y los requisitos de la contratación en el Perfil del contratante del Consistorio. Se anunció entonces que habría una nueva licitación para que los interesados preparasen esas ofertas. Además, en el procedimiento abierto se rebajó el canon que debe pagar el adjudicatario. Se pasaba de 19.040 euros a un mínimo de 8.538. La ausencia de ofertas deja en el aire, de momento, una de las grandes apuestas en la capital cacereña para este año.

Curiosamente se trata de una fórmula que está funcionando con indudable éxito en otras ciudades. Los de San Miguel, en Madrid, o La Boquería, en Barcelona, son dos de los más conocidos. En 2014 arrancó en Toledo el de San Agustín, que se postula como un «nuevo concepto de mercado gastronómico». Es algo nunca visto en Cáceres y que se esperaba que estuviese en marcha en la primera mitad de 2017. Los problemas con la contratación alargan los plazos ya que, de confirmarse que no ha llegado ninguna oferta, primero habría que declarar desierta, otra vez, la licitación y luego cambiar el mecanismo de adjudicación. Se pasaría, según contempla el reglamento regulador que se aprobó en pleno en junio de 2016, de un procedimiento abierto a un procedimiento negociado. Se 'negocian' las condiciones con los licitadores y se invita al menos a tres empresas a que concurran.

El sistema se cambió a última hora después de una observación que hizo en el pleno el concejal del PSOE Andrés Licerán, ya que el reglamento recogía que la concesión podría ser mediante el otorgamiento directo». Es decir, el Ayuntamiento se reservaba la posibilidad final de una adjudicación directa. Finalmente, tras una consulta con el secretario general, se cambió la redacción del artículo 52 y se sustituyó el otorgamiento directo por procedimiento negociado. La zona superior del mercado se valora en 1,47 millones, se adjudicaría por seis años hasta un máximo de 12 e incluye diversos locales de hostelería. El último pliego de la licitación ya incluía rebajas sustanciales en los precios de la posible cesión de uso, de los 2.260 euros a los 988 en algún caso.