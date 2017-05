Recuerdos de Cáceres sin Cáceres

Un guerrero templario con la capa ondeante en primer plano y lo que probablemente sea el Alcázar de Toledo de fondo adornan una camiseta en la que puede leerse la palabra 'Cáceres' y que se vende en varias tiendas de artículos para turistas de la ciudad. Una de ellas es la de Ana Belén Garrido, en plena Plaza de San Jorge. Ella la vende sin pudor, mientras reconoce que es una de las camisetas que más gustan, porque el tema templario atrae. «No sé si es Toledo», señala, mostrando una color crudo. Es probable, porque en el dibujo pueden apreciarse las cuatro e inconfundibles torres picudas de esta fortificación. No parece Cáceres, donde tampoco contamos con puentes que atraviesen ríos tan caudalosos, como sí pasa en Toledo con el Tajo. Da a entender Ana Belén Garrido que el turista no se fija tanto en el rigor de la imagen que adquiere en su camiseta como en el impacto

El profesor Jesús Vázquez publicó en sus redes sociales dos camisetas que fotografió en una tienda de recuerdos de la ciudad. El hallazgo indignó a muchos. Una de ellas era la del templario y otra una en la que aparece algo que se asemeja mucho a la Alhambra de Granada, con unos personajes en plena construcción. Desde la tienda La Garza no se dan muchas explicaciones sobre la presencia de estas camisetas, que, esta semana, solo estaban presentes en unos expositores a modo de muestra, pero sin stock disponible. «Se han agotado, y se ha hecho otro pedido, pero son los jefes los que deciden los diseños», explica Beatriz Ojalvo, trabajadora de esta tienda cercana al parking de Obispo Galarza. Además de estos modelos cuentan con otros muchos con las clásicas cigüeñas, con el Arco de la Estrella de fondo, que es uno de los motivos que más se repiten en el mercado de artículos para el recuerdo.

En otra tienda de la Plaza cuyo dueño, airado, se enfada al plantearle el tema, pueden encontrarse estos diseños-gazapo. Está la Alhambra granadina y también el templario sobre Toledo. Hay camisetas de todas las tallas y también sudaderas. A estos dos modelos se unen también en esta tienda diseños en donde aparece lo que probablemente sea Puerta Palma, en Badajoz. No hay en la ciudad ninguna portada que se asemeje a esa a la que flaquean dos torres redondas. En esta camiseta también aparecen las ilustraciones de obreros regordetes llevando a cabo la construcción.

Las estampas pasan desapercibidas para turistas no familiarizados con el patrimonio local

Detrás de todos estos diseños está Artesanías Medina, una tienda granadina que inició su andadura en 1948 y que actualmente cuenta con seis seis tiendas en Granada, dos en Córdoba, cuatro en Toledo, dos en Sevilla y otras dos tiendas en Ronda. Tal y como explica Carmen Medina, la gerente de esta firma, que arrancó como negocio textil pero que tuvo que reinventarse después de la crisis del sector en España, ellos ofrecen en su stock y los comerciantes eligen los diferentes diseños. Según apunta Medina, no es tan raro que un monumento de una determinada ciudad termine siendo icono en una camiseta de cualquier otro punto turístico. Cuenta que han vendido camisetas de la mítica Plaza de Toros de Ronda para tiendas de Sevilla en donde puede leerse el nombre de la capital hispalense. Confirma el tirón de la camiseta del guerrero templario. «Hay algunos diseños que tienen muy buena salida». ¿Pero no sería lógico pensar que un turista quiera llevarse una camiseta que le recuerde algún monumento visto en la ciudad? Pues no resulta tan obvio. «La venta del souvenir es muy de impulso, una persona puede tener un montón de camisetas de sitios, y si le gusta una en concreto, se la compra», destaca Carmen Medina. Es como si el diseño tomara vida propia. ¿Elabora Artesanías Medina camisetas con monumentos específicos de Cáceres?. «Lo tendría que mirar en el catálogo, pero es posible», afirma. Las camisetas de esta empresa han roto barreras espaciales, y llegan pedidos hasta México o Japón, en este último país a academias de baile flamenco.

Hay establecimientos cacereños que prefieren apostar por diseños de pura cepa. Belén Fernández, de MBF Producciones, una tienda situada cerca del parking de Obispo Galarza, explica que ella prefiere optar por los diseños autóctonos, y que incluso le ha comprado una imagen a un autor cacereño para poderla reproducir en camisetas. Ella cree que los empresarios de este sector deberían unirse y fabricar artículos más personalizados y de mayor calidad para los miles de visitantes que llegan a Cáceres. «Me encantaría poder vender una bola de nieve de 8 centímetros con la Plaza Mayor de Cáceres, pero el pedido mínimo es de 8.000 unidades» precisa esta empresaria.