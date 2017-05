128 personas atendidas en la Feria de Cáceres

Un total de 128 personas han sido atendidas en el dispositivo sanitario desplegado durante la Feria de San Fernando de Cáceres 2017 -que finalizó ayer- por la Asociación DYA, la mitad de las asistecias se contabilzaron el pasado sábado.

Según datos ofrecidos por el dispositivo sanitario en nota de prensa, una decena requirió traslado a un centro sanitario, siendo las asistencias más comunes heridas accidentales, golpes y quemaduras por fricción en atracciones, sangrados de nariz o mareos, entre otras.

En concreto, el pasado sábado fue el día que más personas requirieron asistencia sanitaria (53) y todos los atendidos han sido de carácter leve, excepto dos de ellos, de carácter menos grave debido a patologías cardiacas, ha explicado DYA.

Respecto a las pulseras identificativas a menores, DYA ha llegado a colocar 1.500 entre los seis días de dispositivo, con el martes, jueves y sábado como días en los que más de han solicitado dichas pulseras.

Para el citado dispositivo se desplazó todos los días una ambulancia asistencial, con un botiquín en la entrada del ferial, aunque los días de mayor afluencia de personas se reforzó el dispositivo con un total de tres ambulancias asistenciales, una de ellas UVI Móvil, con un segundo puesto sanitario y con un vehículo de coordinación sanitaria.

También, durante el día del encendido se ha movilizado un equipo de bicicletas de primera intervención sanitaria y se ha garantizado una feria cardio-protegida gracias a los seis desfibriladores semiautomáticos que se han desplazado al recinto.

Por otra parte, durante estas ferias, DYA ha probado una nueva forma de trabajo en la cual "se ha priorizado la atención in situ, para evitar trasladar a ningún paciente que no requiriese una asistencia superior o específica que no se pudiera resolver en el recinto ferial, como radiología, patologías cardíacas, entre otros.